Індійська компанія Nayara Energy збільшила продажі палива державній роздрібній компанії Hindustan Petroleum Corp після того, як експорт нафтопереробного заводу, підтримуваного Росією, постраждав від санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

З моменту введення санкцій Nayara експлуатує свій нафтопереробний завод Vadinar у західній Індії потужністю 400 000 барелів на добу (б/д) на 70-80 % потужності.

Збільшення обсягів продажу нафтопродуктів на місцевому ринку допоможе компанії підтримувати роботу нафтопереробного заводу.

HPCL збільшить обсяги закупівлі палива у Nayara, щоб компенсувати частину палива, яке зазвичай купує у HPCL-Mittal Energy, яка планує закрити на 40 днів свій нафтопереробний завод у Батінді на півночі Індії потужністю 226 000 барелів на добу.

Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям, включаючи Rosneft покладається на російську нафту після того, як Саудівська Аравія та Ірак припинили постачання сировини через проблеми з оплатою.

Міністерство фінансів Індії також розглядало можливість дозволити державному банку UCO Bank полегшити оплату місцевих угод Nayara на постачання палива.

Крім того, деякі перевізники раніше припинили вивезення палива для HPCL з Nayara, змусивши приватну нафтопереробну компанію використовувати тіньовий флот.

Минулого тижня індійський конгломерат Adani заборонив вхід до своїх портів суден, на які накладені санкції ЄС, Великобританії та США.

Це було незалежне рішення Adani, оскільки Індія дотримується лише санкцій Організації Об'єднаних Націй і не дотримується односторонніх санкцій, накладених іншими країнами.