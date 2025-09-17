Фінансові новини
Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії
08:51 17.09.2025 |
Американський технологічний гігант Google інвестує 5 млрд фунтів стерлінгів (близько $6,8 млрд) у штучний інтелект у Великій Британії.
Про це компанія оголосила напередодні візиту до країни президента США Дональда Трампа, повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
Технологічний гігант Google заявив, що в найближчі два роки інвестує близько $6,8 млрд у капітальні витрати, дослідження та розробки, а також пов'язані з ними інженерні роботи, до яких входитимуть "новаторські" дослідження в галузі штучного інтелекту в науці та охороні здоров'я через свою операцію Google DeepMind.
Ці інвестиції, які збігаються з відкриттям Google нового центру обробки даних у Волтем-Кроссі, як очікується, сприятимуть створенню тисяч робочих місць.
Google прогнозує, що інвестиції допоможуть створити 8250 робочих місць щорічно у британських компаніях.
Зазначимо, 16 вересня аериканський президент Дональд Трамп прибув до Великої Британії із другим державним візитом.
