17.09.25
12:45
Трамп прибув до Британії із другим державним візитом
08:44 17.09.2025 |
Американський президент Дональд Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Трамп прибув до Великої Британії з другим державним візитом, під час якого дві країни укладуть інвестиційні угоди.
Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз очолили заходи перед приїздом Трампа, оголосивши про створення "Трансатлантичної робочої групи" для поглиблення співпраці між країнами.
У середу, 17 вересня, Трамп зустрінеться із королем країни Чарльзом III у Віндзорському замку.
Також Трамп і його дружина Меланія будуть запрошені на британську королівську церемонію, до якої будуть входити прогулянка на кареті, державний банкет, проліт військових літаків і салют.
Днем пізніше Стармер прийме Трампа в Чекерсі, маєтку 16 століття в південній частині Англії, щоб обговорити інвестиції, мита на сталь і алюміній, припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну та ситуацію в секторі Гази.
Речник Стармера назвав цей державний візит "історичною нагодою", що настала "у вирішальний момент для глобальної стабільності та безпеки".
"Прем'єр-міністр обговорить виклики, що стоять перед нашими країнами, та можливості, які відкриваються перед нами на початку нової ери наших глибоких і безпрецедентних відносин", - поділився він із журналістами.
Дональд Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.
Писали, що Британія готова підписати "революційну угоду в галузі технологій" зі США під час державного візиту президента США.
