Трамп прибув до Британії із другим державним візитом

Американський президент Дональд Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Трамп прибув до Великої Британії з другим державним візитом, під час якого дві країни укладуть інвестиційні угоди.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз очолили заходи перед приїздом Трампа, оголосивши про створення "Трансатлантичної робочої групи" для поглиблення співпраці між країнами.

У середу, 17 вересня, Трамп зустрінеться із королем країни Чарльзом III у Віндзорському замку.

Також Трамп і його дружина Меланія будуть запрошені на британську королівську церемонію, до якої будуть входити прогулянка на кареті, державний банкет, проліт військових літаків і салют.

Днем пізніше Стармер прийме Трампа в Чекерсі, маєтку 16 століття в південній частині Англії, щоб обговорити інвестиції, мита на сталь і алюміній, припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну та ситуацію в секторі Гази.

Речник Стармера назвав цей державний візит "історичною нагодою", що настала "у вирішальний момент для глобальної стабільності та безпеки".

"Прем'єр-міністр обговорить виклики, що стоять перед нашими країнами, та можливості, які відкриваються перед нами на початку нової ери наших глибоких і безпрецедентних відносин", - поділився він із журналістами.

Дональд Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Писали, що Британія готова підписати "революційну угоду в галузі технологій" зі США під час державного візиту президента США.
 

