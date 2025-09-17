Фінансові новини
17.09.25
05:43
- RSS

Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
23:41 16.09.2025 |
Пекін заявив, що американська версія TikTok, яку мають продати інвесторам у США за угодою, погодженою з президентом Дональдом Трампом, використовуватиме китайський алгоритм материнської компанії ByteDance.
Про це повідомляє агентство Financial Times.
Заступник голови китайського регулятора з кібербезпеки Ван Цзінтао повідомив у понеділок увечері, що США і Китай домовилися про рамкову угоду, яка передбачає "ліцензування алгоритму та інших прав інтелектуальної власності". ByteDance "доручить управління даними користувачів у США та безпеку контенту", проте деталей не розкрили.
Потужний алгоритм рекомендацій TikTok уже кілька років у центрі геополітичного протистояння. Ще за першої адміністрації Трампа Пекін запровадив експортний контроль на такі алгоритми, щоб перешкодити примусовому продажу застосунку.
Саме цей штучний інтелект забезпечує здатність TikTok пропонувати користувачам надзвичайно привабливі відео, але водночас викликає побоювання у США, що ним можна маніпулювати для розповсюдження пропаганди або поляризації суспільства.
Американські чиновники наполягали, що будь-яка угода має гарантувати повне відокремлення алгоритму від ByteDance, інакше Пекін зможе зберегти вплив на контент для американців. Поки що незрозуміло, наскільки саме китайська компанія контролюватиме алгоритм у рамках ліцензійної угоди.
Інвестор ByteDance з Азії розповів, що нова американська структура TikTok використовуватиме принаймні частину китайського алгоритму, але навчатиме його в США на основі американських даних. "Мінімум для Пекіна - це ліцензійна угода", - сказав інвестор. "Китай хоче показати, що експортує власні технології в США і світ".
Один з американських радників, близьких до переговорів, іронічно назвав це "угодою Taco" (скорочено від "Trump always chickens out" - "Трамп завжди відступає"): "Після всього цього Китай залишає собі алгоритм".
