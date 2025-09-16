Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: США та Британія підпишуть угоди у трьох напрямках на понад $10 млрд
17:59 16.09.2025 |
США та Велика Британія цього тижня планують оголосити про підписання економічних угод на суму понад $10 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців адміністрації Трампа.
Очікується, що сторони домовляться про співпрацю за трьома ключовими напрямами:
* партнерство у сфері науки й технологій для посилення IT-сектору обох країн;
* спільні проєкти у галузі цивільної ядерної енергетики;
* розширення співпраці у сфері оборонних технологій.
За даними джерел агентства, під час візиту Дональда Трампа до Британії також будуть присутні кілька американських технологічних бізнес-лідерів. Президент США і перша леді прибудуть до Британії ввечері у вівторок, 16 вересня.
У четвер, 18 вересня, Трамп проведе переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і виступить на спільній пресконференції. Того ж вечора президент повернеться до Вашингтона.
Це вже другий державний бенкет на честь Трампа у Великій Британії. Перший відбувся 2019 року під час його першої каденції.
"Цей візит дає президенту можливість зміцнити зв'язки з особливо близьким партнером і союзником, одночасно просуваючи взаємні інтереси в галузі економіки та зовнішньої політики", - заявив один із представників адміністрації США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Reuters: США та Британія підпишуть угоди у трьох напрямках на понад $10 млрд
|Японія не готова до вторинних мит проти російської нафти. Міністр каже: це складно
|ЗМІ: європейські соціалісти готуються вигнати зі своїх лав партію Фіцо
|ЄС анонсував санкції проти Ізраїлю за наступ у Газі
|Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута
|У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air