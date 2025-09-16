Reuters: США та Британія підпишуть угоди у трьох напрямках на понад $10 млрд

США та Велика Британія цього тижня планують оголосити про підписання економічних угод на суму понад $10 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців адміністрації Трампа.

Очікується, що сторони домовляться про співпрацю за трьома ключовими напрямами:

* партнерство у сфері науки й технологій для посилення IT-сектору обох країн;

* спільні проєкти у галузі цивільної ядерної енергетики;

* розширення співпраці у сфері оборонних технологій.

За даними джерел агентства, під час візиту Дональда Трампа до Британії також будуть присутні кілька американських технологічних бізнес-лідерів. Президент США і перша леді прибудуть до Британії ввечері у вівторок, 16 вересня.

У четвер, 18 вересня, Трамп проведе переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і виступить на спільній пресконференції. Того ж вечора президент повернеться до Вашингтона.

Це вже другий державний бенкет на честь Трампа у Великій Британії. Перший відбувся 2019 року під час його першої каденції.

"Цей візит дає президенту можливість зміцнити зв'язки з особливо близьким партнером і союзником, одночасно просуваючи взаємні інтереси в галузі економіки та зовнішньої політики", - заявив один із представників адміністрації США.