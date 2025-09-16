Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: США та Британія підпишуть угоди у трьох напрямках на понад $10 млрд

 

США та Велика Британія цього тижня планують оголосити про підписання економічних угод на суму понад $10 млрд. Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців адміністрації Трампа.

Очікується, що сторони домовляться про співпрацю за трьома ключовими напрямами:

* партнерство у сфері науки й технологій для посилення IT-сектору обох країн;
* спільні проєкти у галузі цивільної ядерної енергетики;
* розширення співпраці у сфері оборонних технологій.

За даними джерел агентства, під час візиту Дональда Трампа до Британії також будуть присутні кілька американських технологічних бізнес-лідерів. Президент США і перша леді прибудуть до Британії ввечері у вівторок, 16 вересня.

У четвер, 18 вересня, Трамп проведе переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і виступить на спільній пресконференції. Того ж вечора президент повернеться до Вашингтона.

Це вже другий державний бенкет на честь Трампа у Великій Британії. Перший відбувся 2019 року під час його першої каденції.

"Цей візит дає президенту можливість зміцнити зв'язки з особливо близьким партнером і союзником, одночасно просуваючи взаємні інтереси в галузі економіки та зовнішньої політики", - заявив один із представників адміністрації США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес