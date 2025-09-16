Авторизация

ЗМІ: європейські соціалісти готуються вигнати зі своїх лав партію Фіцо

 

Керівництво Партії європейських соціалістів (PES) ухвалило рішення виключити зі своїх лав політсилу Smer-SD премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, членство якої призупинили у 2023 році.

Як пише "Європейська правда", про це дізналось Politico.

За словами чотирьох проінформованих співрозмовників Politico, президія PES одностайно проголосувала за виключення Smer-SD на засіданні 11 вересня.

Це рішення, як очікується, буде остаточно схвалене на зустрічі президії європейських соціалістів в Амстердамі, яка відбудеться 16-18 жовтня.

Членство партії Роберта Фіцо в Партії європейських соціалістів було призупинене у жовтні 2023 року разом із її союзною партією Hlas президента Словаччини Петера Пеллегріні.

Останню, за словами джерел Politico, наразі виключати з лав PES не планують.

Премʼєр Словаччини все більше віддаляється від європейських соціалістів, гальмуючи ухвалення санкцій проти Росії і підриваючи верховенство права у своїй країні.
 

