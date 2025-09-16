Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа

 

З моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому на початку цього року все більше американців подають заявки на отримання британського громадянства.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, кількість заяв на отримання громадянства від громадян США зросла на 50%, а з квітня по червень було подано рекордну кількість заяв - 2194, порівняно з 1465 за той самий період минулого року.

Мер Лондона Садік Хан, затятий критик президента США, заявив, що ці цифри відображають "ліберальні цінності" столиці.

"Видатні діячі США та Великої Британії навмисно принижують нашу країну, а особливо нашу столицю", - заявив Хан в інтерв'ю газеті Guardian у понеділок ввечері, підкресливши, що останні статистичні дані довели їхню неправоту.

З початку 2025 року Міністерство внутрішніх справ отримало заявки на отримання громадянства від 4125 громадян США, що на 40% більше, ніж у 2024 році.

"Для багатьох американців, з якими я розмовляю, це пов'язано з нашими цінностями", - додав мер Лондона напередодні історичного другого державного візиту Трампа, який розпочнеться у вівторок.

"Окрім того, що Лондон є фінансовим, юридичним і урядовим центром Великої Британії, ми пропонуємо екосистему, яка не має аналогів у світі, від наших чудових університетів до нашої культури та креативних індустрій", - додав він.

Президент США прибуває до Великої Британії у вівторок з державним візитом, який триватиме 17-19 вересня.

Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес