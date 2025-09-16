У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа

З моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому на початку цього року все більше американців подають заявки на отримання британського громадянства.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, кількість заяв на отримання громадянства від громадян США зросла на 50%, а з квітня по червень було подано рекордну кількість заяв - 2194, порівняно з 1465 за той самий період минулого року.

Мер Лондона Садік Хан, затятий критик президента США, заявив, що ці цифри відображають "ліберальні цінності" столиці.

"Видатні діячі США та Великої Британії навмисно принижують нашу країну, а особливо нашу столицю", - заявив Хан в інтерв'ю газеті Guardian у понеділок ввечері, підкресливши, що останні статистичні дані довели їхню неправоту.

З початку 2025 року Міністерство внутрішніх справ отримало заявки на отримання громадянства від 4125 громадян США, що на 40% більше, ніж у 2024 році.

"Для багатьох американців, з якими я розмовляю, це пов'язано з нашими цінностями", - додав мер Лондона напередодні історичного другого державного візиту Трампа, який розпочнеться у вівторок.

"Окрім того, що Лондон є фінансовим, юридичним і урядовим центром Великої Британії, ми пропонуємо екосистему, яка не має аналогів у світі, від наших чудових університетів до нашої культури та креативних індустрій", - додав він.

Президент США прибуває до Великої Британії у вівторок з державним візитом, який триватиме 17-19 вересня.

Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.