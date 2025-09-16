У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців

Рада Європейського Союзу узгодила загальні рекомендації щодо поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців, термін якого завершується 4 березня 2027 року. Ці рекомендації спрямовані на те, аби забезпечити повернення біженців в Україну, "коли це дозволять умови", а також запропонувати шляхи переходу українців до інших легальних статусів у країнах проживання, повідомляє у вівторок, 16 вересня, пресслужба Ради ЄС.

"Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас здоровий глузд говорить про те, що треба підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни", - сказав Кааре Дібвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії, яка наразі головує в ЄС. За його словами, скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найліпшим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Данський міністр запевнив, що ЄС прагне, щоб повернення біженців в Україну "відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громадах".

Перехід до інших легальних статусів та повернення додому

Рада ЄС закликає держави-члени видавати українським біженцям національні дозволи на проживання, наприклад, на підставах працевлаштування, навчання або з огляду на певні сімейні обставини. "Особам, які користуються тимчасовим захистом, також слід дозволити подавати заявки на отримання статусів згідно з законодавством ЄС, наприклад, пов'язаних з висококваліфікованою роботою", - говориться у рекомендаціях. При цьому наголошується, що людина не може одночасно мати статус згідно з законодавством ЄС та користуватися тимчасовим захистом.

Багато українців, які втекли в країни ЄС від війни, потребують підтримки для того, щоб повернутися до України та реінтегруватися в суспільство. Уряди держав-членів можуть допомогти їм у цьому, "дозволивши їм здійснювати ознайомчі візити до України, умови яких повинні бути узгоджені між країнами ЄС". Держави-члени ЄС також повинні передбачити програми добровільного повернення українців, які "будуть діяти протягом обмеженого періоду часу", та узгодити умови цих програм з українською владою, говориться у рекомендаціях.

Для українців в ЄС можуть відкрити Центри єдності

Наданням інформації про можливості, які існують для українців після завершення терміну дії тимчасового захисту в ЄС, також повинні опікуватися держави-члени. Для цього країни ЄС можуть, зокрема, провести спеціальні інформаційні кампанії і створити так звані Хаби єдності, які фінансуватимуться за рахунок програм ЄС.

Хаби єдності стануть своєрідними контактними пунктами для переміщених українців у конкретній державі ЄС, вони також надаватимуть їм допомогу в оформленні необхідних документів та консультуватимуть щодо можливостей працевлаштування в Україні або в країні перебування.