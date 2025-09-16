Китай закликав Євросоюз спільно чинити опір тарифній війні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Європейський Союз спільно чинити опір зловживанню деяких країн імпортними митами, вочевидь натякаючи на агресивну тарифну політику адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це Ван сказав під час переговорів у Варшаві із польським колегою Радославом Сікорським, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

«Зловживання тарифами порушує правила міжнародної торгівлі та шкодить законним інтересам усіх країн. Китай та Європейський Союз повинні спільно чинити опір та протистояти цьому», - сказав Ван.

За його словами, якщо якась країна вдається до залякування інших, із нею неможливо домовитися, проте підбурювання ворожнечі зрештою зашкодить власним інтересам такої країни.

«Чим складнішою та турбулентнішою стає міжнародна ситуація, тим більше Китай, Польща та Євросоюз мають підтримувати початкові цілі встановлення дипломатичних відносин, розвивати партнерство, зміцнювати солідарність та співпрацю, захищати власні законні права та інтереси і міжнародну справедливість та правосуддя», - зазначив китайський топдипломат.

Сікорський зі свого боку вказав на негативний вплив тарифної ескалації на міжнародну кооперацію та необхідність реформування системи глобального управління.

«Тарифна війна ігнорує правила СОТ, підриває стабільність виробництва та ланцюгів постачання і не відповідає інтересам жодної зі сторін. Загалом, нинішня система міжнародного управління більше не спроможна адаптуватися до змін у балансі сил, тож Польща підтримує ініціативи Китаю щодо глобального управління та готова зміцнювати комунікацію і співпрацю з КНР для сприяння реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління», - цитує польського міністра китайське зовнішньополітичне відомство.

Хоча жоден із міністрів не назвав країну-ініціатора тарифного «землетрусу» у світовій економіці зрозуміло, що йшлося про високі імпортні мита, запроваджені під різними приводами адміністрацією президента Трампа проти більшості країн-торгових партнерів Сполучених Штатів.