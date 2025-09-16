ЗМІ: ЄС відклав презентацію нового пакета санкцій проти РФ через Трампа

Євросоюз відклав офіційне представлення свого 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент Дональд Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Про це агентству Bloomberg розповів неназваний європейський дипломат, повідомляє "Європейська правда".

Передбачалося, що Європейська комісія представить новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня.

Однак, як зазначає агентство, у п'ятницю США почали чинити тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вжити інших заходів, щоб змусити господаря Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

За словами джерела, наразі у G7 працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.

Досі Трамп утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, незважаючи на те, що він порушив кілька встановлених ним самим термінів, а Путін й досі відмовляється вести переговори про припинення війни.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Пропозиція США перекладає відповідальність на Європу. Тарифи на Індію та Китай будуть складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.