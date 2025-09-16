Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: ЄС відклав презентацію нового пакета санкцій проти РФ через Трампа
11:55 16.09.2025 |
Євросоюз відклав офіційне представлення свого 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент Дональд Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.
Про це агентству Bloomberg розповів неназваний європейський дипломат, повідомляє "Європейська правда".
Передбачалося, що Європейська комісія представить новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня.
Однак, як зазначає агентство, у п'ятницю США почали чинити тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вжити інших заходів, щоб змусити господаря Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
За словами джерела, наразі у G7 працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.
Досі Трамп утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, незважаючи на те, що він порушив кілька встановлених ним самим термінів, а Путін й досі відмовляється вести переговори про припинення війни.
Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
Пропозиція США перекладає відповідальність на Європу. Тарифи на Індію та Китай будуть складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута
|У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа
|У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців
|Сенатор Грем пригрозив Угорщині і Словаччині через купівлю нафти у РФ
|Суд в Італії дозволив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у підриві «Північного потоку»
|Китай закликав Євросоюз спільно чинити опір тарифній війні
Бізнес
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000