Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни в серпні вивели з банків 300 мільярдів рублів готівкою через відключення інтернету

 

Росіяни та російський бізнес змушені використовувати дедалі готівки через постійні відключення інтернету. Так, у серпні продовжилося прискорення збільшення готівки в обігу поза банківською системою, і це призвело до відтоку коштів із російських банків у обсязі 0,3 трлн руб.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

У Центробанку Росії зазначили, що це вище рівнів минулих років.

Те саме ЦБ Росії зазначав і за підсумками червня-липня, коли відтік готівки з банків становив по 200 млрд руб. на місяць. Тоді російський Центробанк пов'язував попит на готівку зокрема і з прагненням населення та бізнесу "сформувати запас готівки для розрахунків на тлі тимчасових відключень інтернету в окремих регіонах". Цього разу ЦБ Росії не прокоментував відповідні дані.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

На початку серпня Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес