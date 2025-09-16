Фінансові новини
У Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з глушінням сигналу - Кубілюс
09:18 16.09.2025 |
Зараз у Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з тим чи іншим глушінням сигналу, тому ЄС працює над впровадженням космічних можливостей для попередження таких навігаційних перешкод.
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
«Зараз неможливо уявити сучасну оборону без космічних сервісів. Отже, з одного боку, є космос для оборони, а з іншого боку, є оборона космосу. Це два пріоритети, і ми багато робимо для розвитку наших космічних оборонних можливостей», - зазначив Кубілюс.
Він поінформував про роботу з розбудови європейського безпечного супутникового зв'язку.
«Наші експерти кажуть, що наш супутниковий зв'язок Iris² буде кращим за Starlink, але це потребуватиме часу. Ми поступово впроваджуватимемо деякі послуги, але очікуваний термін повноцінного запуску - 2030 рік», - повідомив Кубілюс, наголосивши на необхідності незалежності від американського сервісу супутникового звязку.
Він також відзначив важливість європейської служби спостереження за Землею, «яка дасть нам змогу отримувати найточніші розвідувальні дані з космосу».
Крім того, ЄС працює над впровадженням космічних можливостей для виявлення носіїв глушіння сигналу та спуфінгу з метою попередження пілотів, водіїв або капітанів суден. У цьому зв'язку Кубілюс згадав про проблему глушіння сигналу для навігаційних систем: «Наші служби кажуть, що зараз у Європі 40% усіх авіарейсів стикаються з тим чи іншим глушінням сигналу. Наприклад, у Литві в серпні було зареєстровано 1000 таких випадків».
Також ЄС планує вивести додаткові супутники на низьку навколоземну орбіту для розширення можливостей системи Galileo, додав єврокомісар.
Як повідомляв Укрінформ, уряди країн Балтії розпочали боротьбу з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод і звинувачують Росію в розміщенні обладнання для ведення електронної боротьби поблизу їхніх кордонів.
У липні ЄС оголосив, що його глобальна навігаційна супутникова система Galileo запустила нову функцію для протидії підробці сигналів, зокрема в Балтійському морі.
Наприкінці серпня чартерний літак, на якому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прямувала до Болгарії разом із єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом, стикнувся під час посадки в аеропорту Пловдива із перешкодами GPS-сигналу.
