Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після вторгнення російських БпЛА
09:16 16.09.2025 |
Влада Великої Британії підтвердила, що британські винищувачі «Тайфун» братимуть участь в операції НАТО «Східна варта» для зміцнення східних кордонів Північноатлантичного альянсу. Їхнім завданням буде участь у протиповітряній обороні Польщі перед можливими загрозами з боку російських безпілотників, оголосило 15 вересня міністерство оборони Великої Британії.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, оголошуючи 12 вересня про початок місії «Східна варта», назвав Велику Британію серед її учасників, але подробиці тоді не наводилися.
Як ідеться в повідомленні британського відомства, «Тайфуни» приєднаються до оборони Польщі «через кілька днів після безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі - найзначнішого на сьогоднішній день порушення повітряного простору НАТО з боку президента Путіна». Близько 20, як стверджується, російських безпілотників вторглися в польський повітряний простір під час атаки на Україну вночі 10 вересня. Росія заперечує, що це її безпілотники.
Британські військові вказують, що винищувачі «Тайфун» розпочнуть виконувати завдання над Польщею впродовж найближчих днів. Наголошується, що Британія взяла на себе ці зобов'язання за підсумками консультацій, ініційованих Польщею за статтею 4 Північноатлантичного договору.
У повідомленні не вказано, скільки винищувачів братиме участь у місії. Раніше повідомлялося, що повітряний простір Польщі патрулюватимуть два літаки F-16 Данії, три французькі винищувачі «Рафаль» і чотири німецькі «Єврофайтери».
Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Як повідомляє Бюро нацбезпеки, це рішення стосується операції «Східна варта».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута
|У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа
|У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців
|Сенатор Грем пригрозив Угорщині і Словаччині через купівлю нафти у РФ
|Суд в Італії дозволив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у підриві «Північного потоку»
|Китай закликав Євросоюз спільно чинити опір тарифній війні
Бізнес
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000