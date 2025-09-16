Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після вторгнення російських БпЛА

 

Влада Великої Британії підтвердила, що британські винищувачі «Тайфун» братимуть участь в операції НАТО «Східна варта» для зміцнення східних кордонів Північноатлантичного альянсу. Їхнім завданням буде участь у протиповітряній обороні Польщі перед можливими загрозами з боку російських безпілотників, оголосило 15 вересня міністерство оборони Великої Британії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, оголошуючи 12 вересня про початок місії «Східна варта», назвав Велику Британію серед її учасників, але подробиці тоді не наводилися.

Як ідеться в повідомленні британського відомства, «Тайфуни» приєднаються до оборони Польщі «через кілька днів після безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі - найзначнішого на сьогоднішній день порушення повітряного простору НАТО з боку президента Путіна». Близько 20, як стверджується, російських безпілотників вторглися в польський повітряний простір під час атаки на Україну вночі 10 вересня. Росія заперечує, що це її безпілотники.

Британські військові вказують, що винищувачі «Тайфун» розпочнуть виконувати завдання над Польщею впродовж найближчих днів. Наголошується, що Британія взяла на себе ці зобов'язання за підсумками консультацій, ініційованих Польщею за статтею 4 Північноатлантичного договору.

У повідомленні не вказано, скільки винищувачів братиме участь у місії. Раніше повідомлялося, що повітряний простір Польщі патрулюватимуть два літаки F-16 Данії, три французькі винищувачі «Рафаль» і чотири німецькі «Єврофайтери».

Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Як повідомляє Бюро нацбезпеки, це рішення стосується операції «Східна варта».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес