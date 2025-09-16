Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп

США повністю усвідомлюють питання санкцій, які необхідно застосувати проти РФ, але остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп, повідомив державний секретар Марко Рубіо.о Рубіо.

"Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це", - сказав Рубіо, відповідаючи на питання, скільки часу потрібно Трампу для введення обмежень.

За словами Рубіо, рішення про санкції буде за президентом і "він не буде ходити навколо та не буде оголошувати штучні часові рамки".

Водночас держсекретар США нагадав, що Трамп очікує на аналогічное рішення й від Європи.

"У Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас", - сказав Рубіо.