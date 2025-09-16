Фінансові новини
Рубіо: США усвідомлюють необхідність санкцій проти РФ, остаточне рішення ухвалить Трамп
09:09 16.09.2025 |
США повністю усвідомлюють питання санкцій, які необхідно застосувати проти РФ, але остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп, повідомив державний секретар Марко Рубіо.о Рубіо.
"Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це", - сказав Рубіо, відповідаючи на питання, скільки часу потрібно Трампу для введення обмежень.
За словами Рубіо, рішення про санкції буде за президентом і "він не буде ходити навколо та не буде оголошувати штучні часові рамки".
Водночас держсекретар США нагадав, що Трамп очікує на аналогічное рішення й від Європи.
"У Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас", - сказав Рубіо.
