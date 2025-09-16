Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порт індійської Adani не взяв на розвантаження танкер з російською нафтою – Reuters
08:50 16.09.2025 |
Підсанкційний танкер Noble Walker з російською нафтою був змушений змінити порт призначення в Індії. Це сталося після того, як найбільший в країні портовий оператор Adani Group закрив свої порти для танкерів тіньового флоту Росії, пише Reuters.
Згідно зі звітами про судноплавство та даними LSEG і Kpler, танкер Noble Walker перевозив близько мільйона барелів російської сирої нафти для індійського нафтопереробного заводу HPCL Mittal Energy. Ця компанія отримує всю нафту через порт Мундра.
Спочатку судно, внесене до чорного списку Євросоюзу та Великої Британії, тримало курс на Мундру, оператором якого є Adani. Але після запровадження заборони минулої п'ятниці танкер вирушив до порту Вадінар. Там розташований нафтопереробний завод індійської Nayara Energy, яка перебуває під санкціями ЄС та від якої відмовилися деякі близькосхідні постачальники.
Ще один танкер, який потрапив під санкції, Spartan, що перевозить 1 млн барелів російської нафти, в понеділок стояв на якорі біля порту Мундра в очікуванні розвантаження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута
|У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа
|У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців
|Сенатор Грем пригрозив Угорщині і Словаччині через купівлю нафти у РФ
|Суд в Італії дозволив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у підриві «Північного потоку»
|Китай закликав Євросоюз спільно чинити опір тарифній війні
Бізнес
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000