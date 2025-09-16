Порт індійської Adani не взяв на розвантаження танкер з російською нафтою – Reuters

Підсанкційний танкер Noble Walker з російською нафтою був змушений змінити порт призначення в Індії. Це сталося після того, як найбільший в країні портовий оператор Adani Group закрив свої порти для танкерів тіньового флоту Росії, пише Reuters.

Згідно зі звітами про судноплавство та даними LSEG і Kpler, танкер Noble Walker перевозив близько мільйона барелів російської сирої нафти для індійського нафтопереробного заводу HPCL Mittal Energy. Ця компанія отримує всю нафту через порт Мундра.

Спочатку судно, внесене до чорного списку Євросоюзу та Великої Британії, тримало курс на Мундру, оператором якого є Adani. Але після запровадження заборони минулої п'ятниці танкер вирушив до порту Вадінар. Там розташований нафтопереробний завод індійської Nayara Energy, яка перебуває під санкціями ЄС та від якої відмовилися деякі близькосхідні постачальники.

Ще один танкер, який потрапив під санкції, Spartan, що перевозить 1 млн барелів російської нафти, в понеділок стояв на якорі біля порту Мундра в очікуванні розвантаження.