США і Китай погодили основу угоди щодо TikTok - американський міністр фінансів

США і Китай погодили "основу для угоди" щодо соцмережі TikTok, сказав американський міністр фінансів Скотт Бессент, слова якого наводить NBC News.

Коментуючи питання контролю над алгоритмом роботи платформи, що визначає, який контент демонструють, міністр заявив: "Ми не розповідатимемо про комерційні умови угоди. Це справа двох приватних сторін, але комерційні умови узгоджені". Про які сторони йдеться, він не уточнив.

Питання контролю над алгоритмом було однією з головних розбіжностей на шляху до угоди.

"Ми були дуже зосереджені на TikTok і тому, щоб угода була справедливою для китайської сторони та повністю відповідала інтересам національної безпеки США, і ми такої угоди досягли", - зазначив Бессент.

За його словами, США хотіли "забезпечити справедливе інвестиційне середовище для китайської сторони в Сполучених Штатах, але щоб національна безпека США неодмінно була на першому місці".

Трохи раніше американський президент Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social про досягнення домовленостей щодо "компанії, яку молодь нашої країни дуже хотіла зберегти".

У квітні 2024 року попередній президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону роботи TikTok у країні.

Трамп скасував цей указ і двічі - у день вступу на посаду і 4 квітня - на 75 днів подовжував термін укладення угоди зі зміни структури власності TikTok. Він вважає, що 50% компанії мають належати США.

Згідно із законодавством, TikTok не зможе продовжувати операції в США, якщо американський підрозділ не буде продано некитайським структурам.

У середу завершується термін, який американська влада дала TikTok на зміну структури власності.