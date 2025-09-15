Фінансові новини
До 30% російських забудовників можуть збанкрутувати до кінця року, – розвідка
17:39 15.09.2025 |
Близько 20% російських девелоперів опинилися на межі банкрутства через падіння продажів і дорогі кредити, а невдовзі їх частка може перевищити 30%.
Найвразливіші компанії масового житла, що залежать від іпотечного попиту, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).
Зазначається, що понад 19% забудовників вже переносять строки здачі, а затримки понад пів року переводять їх у категорію проблемних.
При цьому попит на нерухомість у РФ слабкий, а держпідтримка обмежена, оскільки основні фінансові ресурси спрямовують на війну проти України. За результатами першого півріччя 2025-го інвестиції в нерухомість впали на 44%. Банки також посилили контроль потенційних позичальників - у червні було відхиллено 50,6% іпотечних заявок, а реальна ставка з урахуванням страховок і комісій вже сягає щонайменше 25% річних, зазначають у СЗР.
Водночас високі відсотки за кредитами б'ють і по російському бізнесу - частка проблемних кредитів у корпоративному сегменті у другому кварталі зросла до 10,4% або $111,9 млрд, додавши $8,6 млрд за три місяці (+8,3%), а найбільше погіршення зафіксовано саме у сфері нерухомості.
Наразі влада РФ обговорює мораторій на банкрутства забудовників, зовнішню санацію та створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об'єктів, додали у Службі зовнішньої розвідки України.
