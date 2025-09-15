Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай захищає свою торгівлю з Росією і закликає інші країни не втручатися
16:52 15.09.2025 |
Пекін вважає економічне співробітництво між Китаєм та Росією законним і не направленим проти будь-якої третьої сторони, тому закликає інші країни не втручатися в співпрацю між китайськими і російськими компаніями.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога, що якби Китай припинив підтримувати Росію, перш за все економічно, то розв'язана Москвою проти України війна дуже швидкого припинилась би.
«Більшість країн світу, включаючи Сполучені Штати та країни Європи, ведуть торгівлю з Росією. Звичайні обміни та співпраця між китайськими і російськими компаніями відповідають правилам Світової організації торгівлі та ринковим принципам. Вони не спрямовані на жодну третю сторону і не повинні піддаватися втручанню чи впливу ззовні», - сказав Лінь.
За його словами, у питанні «української кризи» (так у КНР офіційно називають агресивну російську війну в Україні - ред.) позиція Китаю є послідовною та дуже чіткою.
«Із першого дня кризи Китай дотримується об'єктивної та справедливої позиції і сприяє мирним переговорам. Ми вважаємо, що лише діалог та перемовини є єдиним життєздатним способом врегулювання кризи», - зазначив дипломат.
Він також прокоментував заклик США до країн G7 і НАТО ввести мита проти Китаю за імпорт російської нафти, аби підштовхнути Пекін до активнішої участі в міжнародних зусиллях із припинення російсько-української війни.
«Звичайне торгово-економічне та енергетичне співробітництво Китаю з усіма країнами світу, включаючи Росію, є законним і не заслуговує на критику», - заявив Лінь.
Він назвав заклики Вашингтона запровадити антикитайські санкції прикладом залякування й економічного примусу, на які Пекін буде відповідати контрзаходами.
«Якщо законним правам та інтересам Китаю буде завдано шкоди, Китай неодмінно вдасться до рішучих контрзаходів і буде непохитно захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку», - наголосив речник зовнішньополітичного відомства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Британія відкриє найбільший у країні завод з виробництва дронів
|США і Китай погодили основу угоди щодо TikTok - американський міністр фінансів
|Rheinmetall виходить на новий для себе ринок: купує корабельні Lürssen
|До 30% російських забудовників можуть збанкрутувати до кінця року, – розвідка
|Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль
|Китай захищає свою торгівлю з Росією і закликає інші країни не втручатися
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії