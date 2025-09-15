Китай захищає свою торгівлю з Росією і закликає інші країни не втручатися

Пекін вважає економічне співробітництво між Китаєм та Росією законним і не направленим проти будь-якої третьої сторони, тому закликає інші країни не втручатися в співпрацю між китайськими і російськими компаніями.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога, що якби Китай припинив підтримувати Росію, перш за все економічно, то розв'язана Москвою проти України війна дуже швидкого припинилась би.

«Більшість країн світу, включаючи Сполучені Штати та країни Європи, ведуть торгівлю з Росією. Звичайні обміни та співпраця між китайськими і російськими компаніями відповідають правилам Світової організації торгівлі та ринковим принципам. Вони не спрямовані на жодну третю сторону і не повинні піддаватися втручанню чи впливу ззовні», - сказав Лінь.

За його словами, у питанні «української кризи» (так у КНР офіційно називають агресивну російську війну в Україні - ред.) позиція Китаю є послідовною та дуже чіткою.

«Із першого дня кризи Китай дотримується об'єктивної та справедливої ​​позиції і сприяє мирним переговорам. Ми вважаємо, що лише діалог та перемовини є єдиним життєздатним способом врегулювання кризи», - зазначив дипломат.

Він також прокоментував заклик США до країн G7 і НАТО ввести мита проти Китаю за імпорт російської нафти, аби підштовхнути Пекін до активнішої участі в міжнародних зусиллях із припинення російсько-української війни.

«Звичайне торгово-економічне та енергетичне співробітництво Китаю з усіма країнами світу, включаючи Росію, є законним і не заслуговує на критику», - заявив Лінь.

Він назвав заклики Вашингтона запровадити антикитайські санкції прикладом залякування й економічного примусу, на які Пекін буде відповідати контрзаходами.

«Якщо законним правам та інтересам Китаю буде завдано шкоди, Китай неодмінно вдасться до рішучих контрзаходів і буде непохитно захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку», - наголосив речник зовнішньополітичного відомства.