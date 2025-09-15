Авторизация

В Японії роботи замінюють людей на складах через старіння населення

 

В умовах швидкого старіння населення Японія тестує роботизацію логістики, щоб компенсувати дефіцит робочої сили та зберегти швидкість доставки. Про це пише Financial Times.

На складі Amazon у місті Чибі роботи вже перевищують чисельність 2000 співробітників, а складські потужності на 40% вищі, ніж у звичайних об'єктах. Компанія також показала нову машину для автоматичного пакування та систему сортування, яка може збирати кілька товарів в одну посилку.

Проте, як зазначають експерти, виведення роботів на вулицю для доставки все ще залишається складним. Попит на водіїв вантажівок у Японії стрімко падає через старіння населення: за прогнозами Nomura Research Institute, до 2030 року кількість водіїв скоротиться на третину - до 480 000 осіб. Amazon розглядає локалізацію автоматизації, переходячи від великих центрів до менших пунктів доставки ближче до клієнтів, де роботи зможуть брати активнішу участь у пакуванні.

У рамках глобальної стратегії Amazon запускає штучний інтелект DeepFleet, який керує всіма роботами на складах і підвищує їхню швидкість на 10%. Водночас японські логістичні компанії, як-от Nippon Express, впроваджують нові технології обережніше через різноманітність товарів, потреби клієнтів і високу ціну інтеграції. Більшість рішень поки що демонстраційні, і компанії оцінюють їхню економічну вигоду та перспективи.

За оцінками, у 2024 році ринок автоматизації складів у Японії сягнув $1,28 млрд, і очікується, що до 2030 року він зростатиме в середньому більш ніж на 21% щороку. Основні доходи приносить "залізо", тоді як найшвидше розвивається сегмент програмного забезпечення.

Головні перешкоди для швидкого впровадження роботів - висока вартість інтеграції в існуючі склади, складна архітектура будівель (маленькі площі, багаторівневість, нерівне планування), а також повільний розвиток e-commerce, яка в Японії займає менше ніж 10% роздрібного ринку - значно менше, ніж у Європі.

У Японії логістичні компанії готуються до браку працівників і навіть розглядають найм іноземних водіїв вантажівок, адже кількість молоді в країні постійно зменшується. Подібні труднощі через старіння населення відчуває і сфера обслуговування. В японських кафе вже функціонують спеціальні роботи-офіціанти у вигляді котиків.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Японія
 

