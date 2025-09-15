Авторизация

Російський олігарх виграв суд проти ЄС, але проти нього все одно продовжили санкції

 

Російський олігарх Дмитро Пумп'янський, який добився анулювання рішення Ради Євросоюзу щодо санкцій, все одно залишився в санкційних списках. Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

У рішенні суду вказано, що Рада ЄС не надала достатньо доказів щодо того, що Пумп'янський, чиї статки оцінюються у $2,9 мільярда, відповідає критерію "провідних бізнесменів, які працюють у Росії" або "бізнесменів, залучених в економічні сектори, що надають значне джерело доходу уряду Російської Федерації".

В оновленому рішенні Євросоюз дещо змінив свої формулювання.

З'явилося твердження про те, що багатство Пумп'янського "значно зросло" за останні два роки, що контрастує з його заявами про те, що він більше не займається бізнесом.

Додано формулювання "він де-факто все ще контролює TMK і групу "Сінара"". Раніше він описувався лише як колишній керівник цих компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

