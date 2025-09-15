Фінансові новини
Reuters: Санкції відродили в РФ бартерну торгівлю. У 1990-х це посіяло хаос в економіці
15:55 15.09.2025
У Росії вперше з 1990-х років знову набирає обертів бартер у зовнішній торгівлі, бо компанії прагнуть обійти західні санкції. Про це пише Reuters.
Агентство зазначає, що повернення бартеру в російську зовнішню торгівлю свідчить про проблеми з розрахунками у валюті після відключення банків РФ від SWIFT і ризику вторинних санкцій проти китайських банків.
Внаслідок цього компанії почали обмінювати товари напряму: наприклад, російське зерно на китайські автомобілі чи насіння льону на будівельні матеріали.
Мінекономіки РФ навіть підготувало "Посібник із зовнішньоторговельних бартерних угод" і пропонувало створити спеціальну біржу для таких операцій.
За даними агентства, лише цього року зафіксовано щонайменше вісім подібних угод. Серед них - обмін російської пшениці на китайські машини, насіння льону на побутову техніку та будматеріали, а також постачання металів у КНР в обмін на обладнання.
Аналітики заявляють, що можливим показником масштабів бартеру є збільшення розбіжності між статистикою зовнішньої торгівлі Центрального банку РФ і даними митної служби країни, яка в першій половині цього року досягла $7 млрд.
Одну з угод, укладену у 2024 році, джерела Reuters оцінили у близько $100 000.
Агентство наголошує, що у 1990-х роках бартер у Росії призвів до хаосу в економіці та численних махінацій із цінами.
Хоча офіційна митна служба РФ стверджує, що бартерні угоди займають "незначну частку" від загальної торгівлі, експерти вважають, що їх обсяг зростатиме.
