Росія розширила військові навчання «Захід-2025» на Калінінградську область

Російський Балтійський флот у рамках військових навчань із Білоруссю «Захід-2025» провів навчання у Калінінградській області.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Медіаресурс, посилаючись на заяву міністерства оборони РФ, повідомив, що підрозділи морської піхоти Балтійського флоту Росії взяли участь у навчаннях «Захід-2025».

Як зазначається в офіційній заяві російського відомства, вони відпрацьовували дії з протидії висадці «десанту умовного противника на узбережжі в Калінінградській області».

На другому етапі морські піхотинці вступили в бій з десантом умовного противника, під час чого провели бойові стрільби зі стрілецької зброї та озброєння бронетранспортерів БТР-82А. У імітованій обороні узбережжя використовували бойовий ракетно-артилерійський комплекс «Бережок», за допомогою якого знищили ворожий морський безпілотник.

Протягом усіх навчань на цьому етапі надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 патрулювали нейтральні води Баренцевого моря. Вони також протягом чотирьох годин виконували «навчально-бойові завдання» над Баренцевим морем.

За даними міноборони РБ, 15 вересня на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один із етапів навчань «Захід-2025».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі в п'ятницю, 12 вересня, розпочалися спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил "Захід-2025". Тоді дві країни заявляли, що навчання відбуватимуться на території Білорусі на полігонах углибині країни або в її східних регіонах і, як стверджується, мають оборонний характер.

На тлі цього, а також атак російських дронів на Польщу, Польська республіка 11 вересня заявила про розгортання близько 40 тис. військових на кордонах з Білоруссю та Росією. Польська влада зазначає, що однією з цілей «Заходу» є відпрацювання можливого нападу на так званий Сувальський коридор - вузьку смугу території між Білоруссю та Калінінградом, що з'єднує Польщу та Литву.