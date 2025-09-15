Фінансові новини
15.09.25
23:07
RSS
мапа сайту
У Єврокомісії кажуть, що 19-й пакет санкцій проти РФ ще готується
14:29 15.09.2025 |
Станом на зараз Європейська комісія ще продовжує працювати над новим, 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.
19-й пакет санкцій проти РФ ще знаходиться в процесі підготовки, кажуть у Єврокомісії.
"Наскільки мені відомо, ми ще не винесли це (19-й пакет санкцій - ЄП) на розгляд. Вони готуються. Це все, що можемо сказати на даний момент", - повідомила Піньо.
Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл додав, що, "коли йдеться про нашу роботу над санкціями, то - починаючи з першого пакета, а зараз мова йде вже про дев'ятнадцятий, - ми робимо все для того, щоб вони діяли настільки ефективно, наскільки це можливо".
Він нагадав, що, готуючи новий пакет, ЄС "взаємодіє з усіма нашими партнерами у світі... щоб гарантувати, що санкції виконують свою мету, і щоб ми своєчасно реагували на будь-які випадки їх обходу".
"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, ми приділяємо увагу швидшій відмові від російських викопних видів палива, так званому "тіньовому флоту" та третім країнам", - повідомив Олоф Гілл.
Як повідомляла "Європейська правда", 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
Перед тим він вкотре зазначив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".
А 14 вересня Трамп вкотре висловив претензію до європейських країн через купівлю ними російської нафти, а також згадав про санкції проти РФ у цьому контексті.
Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв'язку з атаками.
