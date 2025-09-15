Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Єврокомісії кажуть, що 19-й пакет санкцій проти РФ ще готується

 

Станом на зараз Європейська комісія ще продовжує працювати над новим, 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

19-й пакет санкцій проти РФ ще знаходиться в процесі підготовки, кажуть у Єврокомісії.

"Наскільки мені відомо, ми ще не винесли це (19-й пакет санкцій - ЄП) на розгляд. Вони готуються. Це все, що можемо сказати на даний момент", - повідомила Піньо.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл додав, що, "коли йдеться про нашу роботу над санкціями, то - починаючи з першого пакета, а зараз мова йде вже про дев'ятнадцятий, - ми робимо все для того, щоб вони діяли настільки ефективно, наскільки це можливо".

Він нагадав, що, готуючи новий пакет, ЄС "взаємодіє з усіма нашими партнерами у світі... щоб гарантувати, що санкції виконують свою мету, і щоб ми своєчасно реагували на будь-які випадки їх обходу".

"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, ми приділяємо увагу швидшій відмові від російських викопних видів палива, так званому "тіньовому флоту" та третім країнам", - повідомив Олоф Гілл.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Перед тим він вкотре зазначив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".

А 14 вересня Трамп вкотре висловив претензію до європейських країн через купівлю ними російської нафти, а також згадав про санкції проти РФ у цьому контексті.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв'язку з атаками.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес