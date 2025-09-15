Фінансові новини
15.09.25
23:07
RSS
мапа сайту
Трамп висуває партнерам нереалістичні умови для запровадження санкцій проти Путіна, – NYT
13:19 15.09.2025 |
Нові умови для запровадження санкцій проти Росії, які президент США Дональд Трамп висунув партнерам по НАТО, нереалістичні.
І і адміністрація американського президента це усвідомлює, пише The New York Times.
Зокрема, Трамп закликав усі країни НАТО запровадити тарифи у розмірі 50-100% на імпорт товарів з Китаю.
Крім того, він заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО погодяться зробити те саме, і припинять купувати російську нафту.
"Ця умова майже напевно не буде виконана, про що Трамп та його радники знають. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є дві країни з автократичними лідерами, якими захоплюється Трамп - Угорщина та Туреччина, і вони навряд чи зупиняться. Більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Однак деякі все ще покладаються на російський природний газ, про що Трамп не згадував", - зауважує NYT.
Видання нагадує, що Трамп неодноразово погрожував вжити серйозних заходів щодо Росії, але щоразу залишав собі привід відмовитися від цього. Зокрема, жоден із кроків для припинення війни, озвучений Трампом після зустрічі з Путіним на Алясці, так і не було виконано. Трамп також уник серйозної відповіді на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, припустивши, що це могла бути помилка.
