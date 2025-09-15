Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон розробляє «розумну» кров для використання у бойових умовах
12:13 15.09.2025 |
Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) оголосило про запуск програми Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC), спрямованої на створення модифікованих людських еритроцитів за допомогою синтетичної біології. Про це пише Defence Blog.
Мета програми - створення еритроцитів із вбудованими біологічними схемами, здатними виявляти фізіологічні сигнали, приймати рішення та реагувати на них. Такі клітини, названі "розумними червоними кров'яними клітинами", планується використовувати для підтримки життєвих функцій у складних умовах та підвищення шансів на виживання при травмах завдяки регуляції фізіологічних процесів і сприянню згортанню крові.
За даними DARPA, у клітини інтегруватимуть синтетичні біологічні схеми з трьома основними функціями: виявлення біомаркерів, прийняття рішень та вивільнення молекул, що впливають на метаболічні або фізіологічні стани. Початкові дослідження зосередяться на підтримці фізичної працездатності та посиленні гемостазу. У перспективі розглядаються можливості терморегуляції, універсальної сумісності крові та адаптації до високогір'я.
Програма розрахована на 36 місяців і поділена на два етапи по 18 місяців. На першому етапі команди мають довести можливість інтеграції синтетичних схем під час диференціації стовбурових клітин та збереження їх функцій у зрілих еритроцитах без ядра. Другий етап передбачає вдосконалення систем, перевірку їх ефективності та проведення демонстрації у реальних умовах.
Проєкт Smart-RBC наразі знаходиться на початковому етапі реалізації, однак уже свідчить про посилення фінансування Пентагоном напрямку синтетичної біології як інструменту оборони, орієнтованого на покращення показників виживання, витривалості та здатності пристосовуватися до складних і небезпечних умов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Британія відкриє найбільший у країні завод з виробництва дронів
|США і Китай погодили основу угоди щодо TikTok - американський міністр фінансів
|Rheinmetall виходить на новий для себе ринок: купує корабельні Lürssen
|До 30% російських забудовників можуть збанкрутувати до кінця року, – розвідка
|Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль
|Китай захищає свою торгівлю з Росією і закликає інші країни не втручатися
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії