Пентагон розробляє «розумну» кров для використання у бойових умовах

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) оголосило про запуск програми Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC), спрямованої на створення модифікованих людських еритроцитів за допомогою синтетичної біології. Про це пише Defence Blog.

Мета програми - створення еритроцитів із вбудованими біологічними схемами, здатними виявляти фізіологічні сигнали, приймати рішення та реагувати на них. Такі клітини, названі "розумними червоними кров'яними клітинами", планується використовувати для підтримки життєвих функцій у складних умовах та підвищення шансів на виживання при травмах завдяки регуляції фізіологічних процесів і сприянню згортанню крові.

За даними DARPA, у клітини інтегруватимуть синтетичні біологічні схеми з трьома основними функціями: виявлення біомаркерів, прийняття рішень та вивільнення молекул, що впливають на метаболічні або фізіологічні стани. Початкові дослідження зосередяться на підтримці фізичної працездатності та посиленні гемостазу. У перспективі розглядаються можливості терморегуляції, універсальної сумісності крові та адаптації до високогір'я.

Програма розрахована на 36 місяців і поділена на два етапи по 18 місяців. На першому етапі команди мають довести можливість інтеграції синтетичних схем під час диференціації стовбурових клітин та збереження їх функцій у зрілих еритроцитах без ядра. Другий етап передбачає вдосконалення систем, перевірку їх ефективності та проведення демонстрації у реальних умовах.

Проєкт Smart-RBC наразі знаходиться на початковому етапі реалізації, однак уже свідчить про посилення фінансування Пентагоном напрямку синтетичної біології як інструменту оборони, орієнтованого на покращення показників виживання, витривалості та здатності пристосовуватися до складних і небезпечних умов.

