Китай стикнувся з дефіцитом сміття для виробництва енергії
12:07 15.09.2025 |
Китайські заводи, що виробляють енергію зі сміття, стикаються з нестачею відходів для спалювання. Причини - уповільнення споживання, скорочення населення і кращий менеджмент сміття.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Ще десять років тому країна активно інвестувала в розвиток величезної мережі сміттєспалювальних електростанцій, щоб впоратися з так званими "сміттєвими облогами" міст.
За даними Глобальної ради з досліджень і технологій перероблення сміття на енергію, зараз у Китаї понад 1000 таких станцій - це більше половини світових потужностей у цій сфері.
"Щоб швидко вирішити проблему "сміттєвих опадів", які виникли на тлі швидкої урбанізації Китаю, спалювання стало відносно швидким рішенням", - пояснює Чжан Цзінін, генсек екоцентру Вуху в провінції Аньхой. "Сортування сміття займає більше часу, тоді як будівництво спалювального заводу може зайняти менше двох років".
За останніми доступними даними Вуху Екологи, у 2022 році галузь мала потужності для перероблення близько 333 млн тонн відходів, тоді як фактично зібрали лише 311 млн тонн. Потужності продовжують зростати: зараз заводи здатні спалювати понад 1,1 млн тонн сміття на день, що значно перевищує урядові плани.
Через це дедалі більше операторів стикаються з проблемою надлишкових потужностей, підтверджують дані аналітиків, профільних досліджень і свідчення п'яти керівників заводів, опитаних Financial Times.
Два підприємства повідомили, що частина їхніх печей простоює більшу частину року, а ще двоє операторів заявили, що змушені підвозити промислові відходи з будмайданчиків або сміття з інших регіонів.
"Зменшення обсягів відходів впливає на прибутковість", - зазначив представник одного із заводів у центральній провінції Аньхой.
