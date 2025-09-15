Авторизация

NASA заборонило громадянам Китаю з американськими візами працювати над програмами агентства

 

Космічне агентство NASA заблокувало громадянам Китаю з візами США роботу над програмами агентства.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Хоча NASA зазвичай має обмеження щодо працевлаштування громадян Китаю, громадяни Китаю з американськими візами традиційно могли робити внесок у дослідження агентства як підрядники, аспіранти або університетські науковці.

Проте з початку вересня громадянам Китаю, які працювали в NASA, було відмовлено в доступі до систем даних агентства та в участі в зустрічах, що стосуються їхньої роботи, як особисто, так і віртуально.

Речниця NASA Бетані Стівенс підтвердила цей крок агентства.

"NASA вжило внутрішніх заходів щодо громадян Китаю, включно з обмеженням фізичного та кібербезпекового доступу до наших об'єктів, матеріалів та мережі, щоб організувати безпеку нашої роботи", - сказала Стівенс.

І Китай, і США планують відправляти пілотовані місії на Місяць протягом наступних п'яти років. Утім, виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі спростував побоювання, що Китай випередить США у польоті на Місяць.

"Зараз ми перебуваємо у другій космічній гонці. Китайці хочуть повернутися на Місяць раніше за нас. Цього не станеться. Америка лідирувала в космосі в минулому, і ми продовжуватимемо лідирувати в космосі в майбутньому", - заявив Даффі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила значні скорочення кліматичних досліджень, зокрема запропонувала скасувати два супутники, що використовуються для моніторингу рівня вуглекислого газу, на тлі значних запропонованих скорочень програми NASA з наук про Землю.

На початку минулого року повідомлялося, що одна з найбільших українських ІТ-компаній SoftServe приєднується до міжнародного консорціуму, який розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці в межах програми NASA.

У 2023 році космічне агентство NASA та технологічна компанія IBM оголосили про спільну роботу над новою базовою моделлю генеративного штучного інтелекту для спостереження за погодою та кліматом.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Китай
 

