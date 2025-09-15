Туреччина створює свій ядерний реактор - вже приймають заявки на участь у програмі

У Туреччині стартував прийом заявок на участь у програмі з розробки вітчизняного ядерного реактора.

Про це міністр промисловості та технологій Мехмет Фатіх Каджир повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Ми робимо новий крок у розвитку ядерних енергетичних технологій. Завдяки розпочатій програмі "Розробка вітчизняного ядерного реактора" ми плануємо зміцнити нашу енергетичну безпеку, зменшити зовнішню залежність, сприяти досягненню мети "нульових викидів", - йдеться e дописі.

Міністр зазначив, що високотехнологічні реактори будуть створені за участю турецької промисловості, Ради з наукових і технологічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK), Турецької ради з енергетичних, ядерних та гірничих досліджень (TENMAK), турецьких вишів з використанням локального виробництва.

Заявку на участь у програмі можна подати на сайті міністерства до кінця цього року.