15.09.25
11:41
RSS
мапа сайту
Переговори делегацій Китаю та США продовжаться 15 вересня
10:39 15.09.2025 |
Делегації США і Китаю продовжать переговори в іспанському Мадриді на другий день, у понеділок, 15 вересня, щодо торговельних напружень і наближення терміну продажу американських активів китайського застосунку TikTok.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Черговий раунд переговорів - четвертий за чотири місяці - відбувся у палаці Санта-Крус, де розташоване міністерство закордонних справ Іспанії, і завершився в неділю, 14 вересня, після шести годин без жодних ознак прориву.
Переговори були зосереджені на TikTok, митах та економіці, повідомив представник уряду США, не надавши жодних додаткових деталей.
Посольство Китаю в Мадриді повідомило журналістам про можливу підсумкову пресконференцію в понеділок, 15 вересня, після обіду, що свідчить про те, що переговори можуть завершитися швидко.
Зазначається, що деякі попередні обговорення більш складних питань, таких як переговори в Лондоні щодо поставок рідкісноземельних копалин, тривали до 15:00.
5 серпня американський президент Дональд Трамп заявляв, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.
12 серпня Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу.
20 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США задоволені поточним митним режимом з Китаєм.
Також наприкінці серпня Білий дім запустив акаунт у застосунку TikTok.
