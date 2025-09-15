Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Переговори делегацій Китаю та США продовжаться 15 вересня

 

Делегації США і Китаю продовжать переговори в іспанському Мадриді на другий день, у понеділок, 15 вересня, щодо торговельних напружень і наближення терміну продажу американських активів китайського застосунку TikTok.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Черговий раунд переговорів - четвертий за чотири місяці - відбувся у палаці Санта-Крус, де розташоване міністерство закордонних справ Іспанії, і завершився в неділю, 14 вересня, після шести годин без жодних ознак прориву.

Переговори були зосереджені на TikTok, митах та економіці, повідомив представник уряду США, не надавши жодних додаткових деталей.

Посольство Китаю в Мадриді повідомило журналістам про можливу підсумкову пресконференцію в понеділок, 15 вересня, після обіду, що свідчить про те, що переговори можуть завершитися швидко.

Зазначається, що деякі попередні обговорення більш складних питань, таких як переговори в Лондоні щодо поставок рідкісноземельних копалин, тривали до 15:00.

5 серпня американський президент Дональд Трамп заявляв, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.

12 серпня Трамп продовжив "тарифне перемир'я" з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу.

20 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США задоволені поточним митним режимом з Китаєм.

Також наприкінці серпня Білий дім запустив акаунт у застосунку TikTok.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес