НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВС Німеччини підтвердило контакти з «Талібаном»

 Депортаційний рейс до Афганістану з Німеччини. Перевізник - Катарські авіалінії (липень 2025 року)

Задля забезпечення депортацій до Афганістану міністерство внутрішніх справ ФРН має необхідність усунути "практичні перешкоди", тож і веде перемовини з афганськими представниками. "Ми хочемо забезпечити регулярні та систематичні повернення до Афганістану, - заявив глава МВС Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt), цитує dpa у неділю, 14 вересня. - Щодо цього проводяться переговори на технічному рівні з афганськими представниками".

Раніше цього дня газета Bild повідомила про прямі переговори німецького міністерства з "Талібаном" щодо депортацій до Афганістану. За даними видання, на початку вересня представники МВС ФРН зустрілися з талібами в Катарі, щоб встановити регулярний механізм депортації, а зараз федеральна влада зайнята підготовкою поїздки до столиці Афганістану Кабул для продовження переговорів на місці.

Метою перемовин є спрощення та розширення масштабів депортацій з Німеччини до Афганістану, повідомило видання Bild. Депортації провадитимуть не лише чартерними літаками, а й регулярними рейсами. Катар, за даними видання, є посередником у цих перемовинах. У МВС цю інформацію однак не прокоментували.

Німеччина не має дипломатичних відносин з талібами

Уряд Німеччини не підтримує дипломатичних відносин з ісламістським рухом "Талібан", який з серпня 2021 року перебуває при владі в Афганістані і нехтує правами людини, зокрема масовано правами жінок. Уряд "Талібану" перебуває у міжнародній ізоляції.

З серпня 2021 року з Німеччини відбули два депортаційні рейси в Афганістан: у серпні 2024-го до Кабулу були вислані 28 осіб, у липні цього року - 81 чоловік. Усі притягалися до відповідальності за вбивства, сексуальні та насильницькі злочини, а також за незаконний обіг наркотиків.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

