МВС Німеччини підтвердило контакти з «Талібаном»
10:33 15.09.2025 |
Задля забезпечення депортацій до Афганістану міністерство внутрішніх справ ФРН має необхідність усунути "практичні перешкоди", тож і веде перемовини з афганськими представниками. "Ми хочемо забезпечити регулярні та систематичні повернення до Афганістану, - заявив глава МВС Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt), цитує dpa у неділю, 14 вересня. - Щодо цього проводяться переговори на технічному рівні з афганськими представниками".
Раніше цього дня газета Bild повідомила про прямі переговори німецького міністерства з "Талібаном" щодо депортацій до Афганістану. За даними видання, на початку вересня представники МВС ФРН зустрілися з талібами в Катарі, щоб встановити регулярний механізм депортації, а зараз федеральна влада зайнята підготовкою поїздки до столиці Афганістану Кабул для продовження переговорів на місці.
Метою перемовин є спрощення та розширення масштабів депортацій з Німеччини до Афганістану, повідомило видання Bild. Депортації провадитимуть не лише чартерними літаками, а й регулярними рейсами. Катар, за даними видання, є посередником у цих перемовинах. У МВС цю інформацію однак не прокоментували.
Німеччина не має дипломатичних відносин з талібами
Уряд Німеччини не підтримує дипломатичних відносин з ісламістським рухом "Талібан", який з серпня 2021 року перебуває при владі в Афганістані і нехтує правами людини, зокрема масовано правами жінок. Уряд "Талібану" перебуває у міжнародній ізоляції.
З серпня 2021 року з Німеччини відбули два депортаційні рейси в Афганістан: у серпні 2024-го до Кабулу були вислані 28 осіб, у липні цього року - 81 чоловік. Усі притягалися до відповідальності за вбивства, сексуальні та насильницькі злочини, а також за незаконний обіг наркотиків.
