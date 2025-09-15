Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Афганістан: уряд талібів заявив про візит делегації США і переговори про обмін полоненими
10:24 15.09.2025 |
Делегація Сполучених Штатів відвідала Кабул у суботу й обговорила з представниками «Талібану» обмін полоненими - про це повідомило афганське Міністерство закордонних справ.
За заявою уряду талібів, до складу американської делегації увійшли спеціальний представник президента США з питань утримуваних осіб Адам Белер і колишній посланник США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад.
Американська делегація зустрілася з міністром закордонних справ «Талібану» Аміром Ханом Муттакі та обговорила двосторонні відносини та інвестиції, а також обмін полоненими.
Ця ж американська делегація відвідувала Афганістан у березні цього року.
Державний департамент США не повідомляв про візит.
Раніше посадовці США заявили, що кілька їхніх громадян, в тому числі Махмуд Шах Хабібі, перебувають у заручниках угруповання «Талібан».
Хоча таліби заперечують присутність Махмуда Шаха Хабібі у своїх в'язницях, його родина стверджує, що таліби передали його угрупованню «Аль-Каїда».
Хабібі заарештували в 2022 році після вбивства лідера Аль-Каїди Аймана аз-Завахірі в Кабулі. Документи американських агентств свідчать, що його захопила розвідка «Талібану».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Переговори делегацій Китаю та США продовжаться 15 вересня
|МВС Німеччини підтвердило контакти з «Талібаном»
|Афганістан: уряд талібів заявив про візит делегації США і переговори про обмін полоненими
|Рубіо: США не задоволені ударом по Досі, але продовжать підтримувати Ізраїль
|Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар - «великий союзник» США
|Генасамблея ООН підтримала декларацію про дві держави на Близькому Сході
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму