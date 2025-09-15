Авторизация

Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на Росію

 

Канада скликала нараду міністрів фінансів країн «Групи семи» для пошуку шляхів збільшення тиску на воєнну економіку Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство фінансів Канади.

"Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань сьогодні головував на зустрічі глав мінфінів держав "Групи семи", на якій обговорювалися подальші кроки для посилення тиску на Росію заради примусу її до припинення війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада, яка зараз головує у G7, рішуче налаштована співпрацювати із союзниками в питанні посилення тиску на Росію та підтримки довготермінової безпеки й відновлення України.

"Міністри погодилися активізувати дискусії стосовно подальшого використання заморожених російських коштів для фінансування оборони України, а також розглянути інші механізми, що дадуть змогу збільшити фінансову допомогу Україні", - вказали у Мінфіні Канади.
