Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на Росію
09:12 15.09.2025 |
Канада скликала нараду міністрів фінансів країн «Групи семи» для пошуку шляхів збільшення тиску на воєнну економіку Росії.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство фінансів Канади.
"Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань сьогодні головував на зустрічі глав мінфінів держав "Групи семи", на якій обговорювалися подальші кроки для посилення тиску на Росію заради примусу її до припинення війни проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Канада, яка зараз головує у G7, рішуче налаштована співпрацювати із союзниками в питанні посилення тиску на Росію та підтримки довготермінової безпеки й відновлення України.
"Міністри погодилися активізувати дискусії стосовно подальшого використання заморожених російських коштів для фінансування оборони України, а також розглянути інші механізми, що дадуть змогу збільшити фінансову допомогу Україні", - вказали у Мінфіні Канади.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Переговори делегацій Китаю та США продовжаться 15 вересня
|МВС Німеччини підтвердило контакти з «Талібаном»
|Афганістан: уряд талібів заявив про візит делегації США і переговори про обмін полоненими
|Рубіо: США не задоволені ударом по Досі, але продовжать підтримувати Ізраїль
|Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар - «великий союзник» США
|Генасамблея ООН підтримала декларацію про дві держави на Близькому Сході
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму