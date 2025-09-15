Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп пообіцяв нові санкції проти Москви, коли НАТО припинить купувати у неї нафту

 BBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде готовий запровадити сильні санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО перестануть купувати у неї нафту.

Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social текст листа, адресованого членам НАТО та іншим країнам світу.

"Я готовий застосувати масштабні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ У РОСІЇ", - написав голова Білого дому. Частину свого звернення він, як зазвичай, написав великими літерами.

Він додав, що запровадження мит у розмірі 50-100% щодо Китаю, які повністю скасують після завершення війни, також сприятиме якнайшвидшому припиненню цієї смертельної, але безглуздої війни.

"Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією, і ці потужні тарифи зруйнують цей контроль", - зазначив Трамп.

Президент США знову повторив свою тезу, що ця війна - не його, а "війна Байдена і Зеленського".

При цьому він не згадав Володимира Путіна серед організаторів війни.

Скільки нафти країни НАТО купують у Росії?

НАТО - це військовий Альянс і він не займається купівлею енергоносіїв, однак, частина країн-членів цієї організації дійсно продовжує купувати нафту у Росії.

Для Москви кошти від продажу енергоносіїв залишаються основним джерелом бюджетних доходів, і, зокрема, дозволяють фінансувати війну в Україні.

Однак, згідно з відкритими джерелами, на країни НАТО припадає відносно невелика частка нафти та нафтопродуктів, які Росія продає у різні країни світу.

За даними аналітичного центру CREA, опублікованими у серпні цього року:

* Китай є найбільшим покупцем російської нафти - на нього припадає 47% поставок,
* Індія - 38%,
* Європейський Союз - 6%,
* Туреччина - 6%.

При цьому Туреччина, яка є членом НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів - за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель.

Сайт Energy Intelligence повідомляв, що в червні Туреччина купувала понад 300 тисяч барелів російської нафти на день.

Агентство Reuters писало, посилаючись на свої джерела, що найбільша турецька нафтопереробна компанія Tupras навесні продовжила купувати нафту у Росії, хоча протягом року не робила цього через американські санкції.

Після початку російського вторгнення Європа скоротила імпорт російської нафти на 90%, але Угорщина та Словаччина (також члени НАТО) продовжують отримувати її через нафтопровід "Дружба".

За даними Reuters, Будапешт і Братислава купують близько 200-300 тисяч барелів російської нафти на день, що становить приблизно 3% від загальної потреби ЄС.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,05 0,13 41,2800  0,04 0,10
EUR 48,4200  0,14 0,29 48,4500  0,14 0,29

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес