Трамп пообіцяв нові санкції проти Москви, коли НАТО припинить купувати у неї нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде готовий запровадити сильні санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО перестануть купувати у неї нафту.

Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social текст листа, адресованого членам НАТО та іншим країнам світу.

"Я готовий застосувати масштабні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ НАФТУ У РОСІЇ", - написав голова Білого дому. Частину свого звернення він, як зазвичай, написав великими літерами.

Він додав, що запровадження мит у розмірі 50-100% щодо Китаю, які повністю скасують після завершення війни, також сприятиме якнайшвидшому припиненню цієї смертельної, але безглуздої війни.

"Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією, і ці потужні тарифи зруйнують цей контроль", - зазначив Трамп.

Президент США знову повторив свою тезу, що ця війна - не його, а "війна Байдена і Зеленського".

При цьому він не згадав Володимира Путіна серед організаторів війни.

Скільки нафти країни НАТО купують у Росії?

НАТО - це військовий Альянс і він не займається купівлею енергоносіїв, однак, частина країн-членів цієї організації дійсно продовжує купувати нафту у Росії.

Для Москви кошти від продажу енергоносіїв залишаються основним джерелом бюджетних доходів, і, зокрема, дозволяють фінансувати війну в Україні.

Однак, згідно з відкритими джерелами, на країни НАТО припадає відносно невелика частка нафти та нафтопродуктів, які Росія продає у різні країни світу.

За даними аналітичного центру CREA, опублікованими у серпні цього року:

* Китай є найбільшим покупцем російської нафти - на нього припадає 47% поставок,

* Індія - 38%,

* Європейський Союз - 6%,

* Туреччина - 6%.

При цьому Туреччина, яка є членом НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів - за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель.

Сайт Energy Intelligence повідомляв, що в червні Туреччина купувала понад 300 тисяч барелів російської нафти на день.

Агентство Reuters писало, посилаючись на свої джерела, що найбільша турецька нафтопереробна компанія Tupras навесні продовжила купувати нафту у Росії, хоча протягом року не робила цього через американські санкції.

Після початку російського вторгнення Європа скоротила імпорт російської нафти на 90%, але Угорщина та Словаччина (також члени НАТО) продовжують отримувати її через нафтопровід "Дружба".

За даними Reuters, Будапешт і Братислава купують близько 200-300 тисяч барелів російської нафти на день, що становить приблизно 3% від загальної потреби ЄС.