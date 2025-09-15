Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Конгресі США пропонують прив’язати санкції проти Росії до законопроєкту про фінансування уряду
08:50 15.09.2025 |
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та його однопартієць конгресмен Браян Фіцпатрік представили нову стратегію, яка має на меті пришвидшити ухвалення суворих санкцій проти Росії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Законодавці у спільній заяві закликали колег долучити санкційний законопроєкт до резолюції про тимчасове фінансування федерального уряду.
«Це більше, ніж питання політики - це випробування рішучості, - підкреслили Грем і Фіцпатрік. - Вільний світ має діяти, а Америка повинна вести».
Вони послалися на заяву Дональда Трампа, зроблену в суботу, про намір запровадити «серйозні санкції проти Росії», якщо країни НАТО припинять купувати в неї нафту та запровадять тарифи проти Китаю. Республіканці охарактеризували це як «спільні дії з Європою».
Наступного тижня, за їхніми словами, вони планують закликати колег «з обох боків приєднатися у просуванні цього законопроєкту та стати на бік свободи проти тиранії».
Включення санкційного пакета до бюджетної резолюції розглядається як єдиний реальний шлях його ухвалення, оскільки спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті Джон Тун не були готові винести документ на окреме голосування без прямої згоди президента.
Грем, який став ініціатором цієї стратегії, вже кілька місяців домагається підтримки законопроєкту, що передбачає вторинні санкції проти країн, зокрема Індії та Китаю, які допомагають підтримувати воєнну економіку Росії.
Законопроєкт Грема вже має 85 співавторів від обох партій, однак кілька місяців він залишався без руху через вичікувальну позицію Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Переговори делегацій Китаю та США продовжаться 15 вересня
|МВС Німеччини підтвердило контакти з «Талібаном»
|Афганістан: уряд талібів заявив про візит делегації США і переговори про обмін полоненими
|Рубіо: США не задоволені ударом по Досі, але продовжать підтримувати Ізраїль
|Трамп закликав Ізраїль бути обережним: Катар - «великий союзник» США
|Генасамблея ООН підтримала декларацію про дві держави на Близькому Сході
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму