НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США пропонують прив’язати санкції проти Росії до законопроєкту про фінансування уряду

 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та його однопартієць конгресмен Браян Фіцпатрік представили нову стратегію, яка має на меті пришвидшити ухвалення суворих санкцій проти Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Законодавці у спільній заяві закликали колег долучити санкційний законопроєкт до резолюції про тимчасове фінансування федерального уряду.

«Це більше, ніж питання політики - це випробування рішучості, - підкреслили Грем і Фіцпатрік. - Вільний світ має діяти, а Америка повинна вести».

Вони послалися на заяву Дональда Трампа, зроблену в суботу, про намір запровадити «серйозні санкції проти Росії», якщо країни НАТО припинять купувати в неї нафту та запровадять тарифи проти Китаю. Республіканці охарактеризували це як «спільні дії з Європою».

Наступного тижня, за їхніми словами, вони планують закликати колег «з обох боків приєднатися у просуванні цього законопроєкту та стати на бік свободи проти тиранії».

Включення санкційного пакета до бюджетної резолюції розглядається як єдиний реальний шлях його ухвалення, оскільки спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті Джон Тун не були готові винести документ на окреме голосування без прямої згоди президента.

Грем, який став ініціатором цієї стратегії, вже кілька місяців домагається підтримки законопроєкту, що передбачає вторинні санкції проти країн, зокрема Індії та Китаю, які допомагають підтримувати воєнну економіку Росії.

Законопроєкт Грема вже має 85 співавторів від обох партій, однак кілька місяців він залишався без руху через вичікувальну позицію Трампа.
