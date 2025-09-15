Авторизация

Рубіо назвав неприйнятною атаку російських дронів на Польщу, але засумнівався, чи саме вона була ціллю

 

Державний секретар США Марко Рубіо назвав «неприйнятною» атаку російських дронів на Польщу.

Його слова передає Reuters.

Він зазначив, що це «прикрий та небезпечний розвиток подій», а також висловив переконання, що ці дрони росія запустила навмисно. А втім, Рубіо заявив, що має сумніви щодо того, чи була ціллю цієї атаки саме Польща.

Держсекретар США наголосив, що якщо будуть докази того, що ціллю атаки була саме Польща, то це «буде дуже ескалаційний крок».

«Є також низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж приймати конкретні рішення», - заявив Рубіо.

Що відомо про російські дрони над Польщею?

У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
За матеріалами: hromadske.ua
 

