12.09.25
18:23
ІТ-сектор Індії нервує: США розглядають податок у 25% на іноземний аутсорс
17:31 12.09.2025 |
Величезний ІТ-сектор Індії увійшов в період невизначеності: клієнти відкладають або переглядають контракти, доки США розглядають законопроєкт про податок на іноземний аутсорс.
Законопроєкт "Про зупинку міжнародного переміщення працівників" (HIRE Act) був винесений на розгляд сенатором-республіканцем Берні Морено і передбачає, що США зможуть стягувати податки в розмірі 25% на аутсорсингові платежі з американських компаній, що мають співробітників за кордоном, у разі його схвалення.
Як зазначає Reuters, індійський сектор інформаційних технологій вартістю $283 млрд процвітає вже понад три десятиліття, експортуючи програмні послуги до США та маючи серед клієнтів таких гігантів, як Apple, American Express, Cisco та ін.
"Закон HIRE пропонує кардинальні зміни, які можуть змінити економіку аутсорсингу та значно збільшити податкові зобов'язання, пов'язані з міжнародними договорами на надання послуг", - сказав керівник відділу комплаєнсу EY India Джигнеш Таккар.
У деяких випадках, за словами Таккара, сукупні федеральні, штатні та місцеві податки можуть підвищити стягнення з аутсорсингових платежів до 60%.
"Хоча ця партійна пропозиція може спочатку здатися привабливою, зрештою це штучні витрати, які роблять організації менш конкурентоспроможними та прибутковими в глобальному масштабі", - сказав Арун Прабху, партнер Cyril Amarchand Mangaldas.
Очевидно, що законопроєкт загрожує й українським айтівцям. За даними Асоціації IT Ukraine (через Highload), 47% з 2118 активних ІТ-компаній в Україні є аутсорсинговими. Найбільші - EPAM Systems (8765 співробітників), GlobalLogic (5388), SoftServe (5569), Luxoft (2800), Intellias (1761), Ciklum (1830), Infopulse (1 430), ELEKS (1224) та Sigma Software (1379). На кінець 2024 року на ІТ-експорт з України до США припадало $2,397 млрд, або 37,2% від загального обсягу.
У разі прийняття законопроєкту, новий податок на аутсорс запровадять з 1 січня 2026 року.
