У Литві запевнили, що можуть закрити кордон з Білоруссю у «будь-який момент»

 

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що його країна наразі залишить відкритими свої прикордонні переходи з Білоруссю, щоб не створювати труднощів для громадян Європейського Союзу, які перебувають у країні, але начальник Державної прикордонної служби має право негайно закрити їх у разі провокації.

Про це він сказав у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Як відомо, у Білорусі 12 вересня розпочинаються спільні стратегічні навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації "Запад-2025", які тривожать НАТО.

"У будь-який момент, якщо буде якась провокація, прикордонники мають право закрити кордон. Після цього уряд прийме рішення про більш тривалий період закриття після оцінки всієї ситуації. Але якщо щось трапиться - дрон, провокація або підозрілі рухи військ - ми можемо це зробити", - сказав Кондратович.

Він пояснив, що Литва ще не пішла за прикладом Польщі і не закрила всі прикордонні пункти з Білоруссю, посилаючись на занепокоєння щодо громадян ЄС, які перебувають у країні.

"Закриття польського кордону викликало велике занепокоєння серед громадян Європейського Союзу, які перебували в Білорусі і не встигли виїхати. Там теж відбувається драма. Якщо ми закриємо кордон тут, вони будуть у відчаї", - додав він.

"Запад-2025" - це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.

Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2838
  0,0289
 0,07
EUR
 1
 48,3929
  0,1190
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,15 0,36 41,2400  0,15 0,36
EUR 48,2800  0,28 0,58 48,3100  0,28 0,58

