У Литві запевнили, що можуть закрити кордон з Білоруссю у «будь-який момент»
15:59 12.09.2025 |
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що його країна наразі залишить відкритими свої прикордонні переходи з Білоруссю, щоб не створювати труднощів для громадян Європейського Союзу, які перебувають у країні, але начальник Державної прикордонної служби має право негайно закрити їх у разі провокації.
Про це він сказав у коментарі LRT, пише "Європейська правда".
Як відомо, у Білорусі 12 вересня розпочинаються спільні стратегічні навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації "Запад-2025", які тривожать НАТО.
"У будь-який момент, якщо буде якась провокація, прикордонники мають право закрити кордон. Після цього уряд прийме рішення про більш тривалий період закриття після оцінки всієї ситуації. Але якщо щось трапиться - дрон, провокація або підозрілі рухи військ - ми можемо це зробити", - сказав Кондратович.
Він пояснив, що Литва ще не пішла за прикладом Польщі і не закрила всі прикордонні пункти з Білоруссю, посилаючись на занепокоєння щодо громадян ЄС, які перебувають у країні.
"Закриття польського кордону викликало велике занепокоєння серед громадян Європейського Союзу, які перебували в Білорусі і не встигли виїхати. Там теж відбувається драма. Якщо ми закриємо кордон тут, вони будуть у відчаї", - додав він.
"Запад-2025" - це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.
Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання.
