Росія скоротила перевалку у Азово-Чорноморських портах

Вантажообіг морських портів країни-агресора росії у січні-серпні 2025 року зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 576,3 млн тонн.

Про це з посиланням на статистику Асоціації морських торгових портів РФ пише ЦТС.

Обсяг перевалки сухих вантажів склав 283 млн тонн (-4,8%), у тому числі: вугілля - 132,8 млн тонн (+3,1%), вантажів у контейнерах - 35,8 млн тонн (-1,9%), мінеральних добрив - 31,2 млн тонн (+8,8%), зерна - 26 млн тонн (+26,3%), руди - 9,8 млн тонн (+34,5%), вантажів на поромах - 5,5 млн тонн (+1,6%).

Обсяг перевалки наливних вантажів склав 293,3 млн тонн (-2,2%), у тому числі сирої нафти - 179,7 млн тонн (-1,0%), нафтопродуктів - 84 млн тонн (-4,8%), зрідженого газу - 23,2 млн тонн (-1,1%).

Експортних вантажів перевалено 452,4 млн тонн (-3,9%), імпортних - 27,6 млн тонн (-0,6%), транзитних - 49,4 млн тонн (+9,5%), каботажних - 46,9 млн тонн (-12,5%).

У морських портах Азово-Чорноморського басейну перевалили 169,4 млн тонн (-9,5%), з них обсяг перевалки сухих вантажів склав 70,1 млн тонн (-20,4%), наливних вантажів - 99,3 млн. тонн (+0,1%).

Вантажообіг порту Новоросійськ склав 108,8 млн тонн (-3,7%). Тамань перевантажила 17,3 млн тонн (-4,9%), Туапсе - 15,2 млн тонн (+4,2%), Кавказ - 8,5 млн тонн (-43,9%), Ростов-на-Дону - 7,7 млн тонн (-26%).