Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія скоротила перевалку у Азово-Чорноморських портах

 

Вантажообіг морських портів країни-агресора росії у січні-серпні 2025 року зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 576,3 млн тонн.

Про це з посиланням на статистику Асоціації морських торгових портів РФ пише ЦТС.

Обсяг перевалки сухих вантажів склав 283 млн тонн (-4,8%), у тому числі: вугілля - 132,8 млн тонн (+3,1%), вантажів у контейнерах - 35,8 млн тонн (-1,9%), мінеральних добрив - 31,2 млн тонн (+8,8%), зерна - 26 млн тонн (+26,3%), руди - 9,8 млн тонн (+34,5%), вантажів на поромах - 5,5 млн тонн (+1,6%).

Обсяг перевалки наливних вантажів склав 293,3 млн тонн (-2,2%), у тому числі сирої нафти - 179,7 млн тонн (-1,0%), нафтопродуктів - 84 млн тонн (-4,8%), зрідженого газу - 23,2 млн тонн (-1,1%).

Експортних вантажів перевалено 452,4 млн тонн (-3,9%), імпортних - 27,6 млн тонн (-0,6%), транзитних - 49,4 млн тонн (+9,5%), каботажних - 46,9 млн тонн (-12,5%).

У морських портах Азово-Чорноморського басейну перевалили 169,4 млн тонн (-9,5%), з них обсяг перевалки сухих вантажів склав 70,1 млн тонн (-20,4%), наливних вантажів - 99,3 млн. тонн (+0,1%).

Вантажообіг порту Новоросійськ склав 108,8 млн тонн (-3,7%). Тамань перевантажила 17,3 млн тонн (-4,9%), Туапсе - 15,2 млн тонн (+4,2%), Кавказ - 8,5 млн тонн (-43,9%), Ростов-на-Дону - 7,7 млн тонн (-26%).

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес