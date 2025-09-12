Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вірменія і Туреччина, між якими закритий кордон, поновили переговори про нормалізацію відносин
13:56 12.09.2025 |
Представники Вірменії та Туреччини проводять зустріч на вірменській території щодо нормалізації відносин.
Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами "Радіо Азатутюн" і турецького Hurriyet Daily News.
Речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян повідомила, що нині спецпредставник Туреччини Сердар Кіліч, відповідальний за процес врегулювання відносин з Вірменією, прибув на територію країни через пункт пропуску "Маргара", де його зустрів вірменський колега Рубен Рубінян.
Речниця сказала, що конкретне місце переговорів озвучать згодом.
Про підготовку такої зустрічі було відомо вже деякий час. Рубінян казав, що на ній мають обговорювати усі пункти порядку денного щодо нормалізації відносин між країнами.
Вірменія і Туреччина, між якими немає дипломатичних відносин понад 30 років та закрито наземний кордон понад 30 років, почали перемовини про нормалізацію відносин після так званої 44-денної війни, або ж Другої Нагірно-Карабаської війни у 2020 році.
З січня 2022 року спецпредставники Анкари і Єревану мали серію зустрічей, на той час без тривалих пауз між ними.
Рубянен зазначив, що на теперішніх переговорах буде йтися про можливість відкриття кордону та відновлення дипломатичних відносин, а також відкриття кордону для громадян третіх країн і власників дипломатичних паспортів.
Переговори з Туреччиною були пов'язані з паралельним процесом нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном, близьким союзником Анкари.
Кіліч перед зустріччю зазначив, що Вірменія демонструє бажання відкрити кордон, але ще потрібні певні технічні приготування, перш ніж відбудеться прогрес.
Він також відзначив важливість так званого Зангезурського коридору, що сполучив би основну частину Азербайджану з його ексклавом Нахічевань через територію Вірменії.
"Цей маршрут має ключову вагу для відносин не лише Туреччини та Вірменії, але й для сполучення з Центральною Азією та іншими тюркськими державами", - сказав він.
Нагадаємо, на початку вересня літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років використав повітряний простір Азербайджану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Литві запевнили, що можуть закрити кордон з Білоруссю у «будь-який момент»
|Російська мережа магазинів «Армія Росії» закривається через
|У Росії падає виробництво більшості найважливіших товарів
|Росія скоротила перевалку у Азово-Чорноморських портах
|Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ в Приморську на Балтійському морі - СБУ
|Вірменія і Туреччина, між якими закритий кордон, поновили переговори про нормалізацію відносин
Бізнес
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse