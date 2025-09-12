Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія обрала франко-італійську систему ППО замість американської Patriot

 

Данія обрала франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T замість американської Patriot, що стало великою перемогою для Парижа і ударом для президента США Дональда Трампа.

Про цей вибір, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони Данії у п'ятницю, 12 вересня.

"Збройні сили Данії створюють наземну систему протиповітряної оборони, здатну захищати цивільних, військові об'єкти та критичну інфраструктуру від загроз з повітря", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Данії.

"Для системи дальнього радіуса дії буде закуплено французько-італійську систему SAMP/T, а для систем середнього радіуса дії буде зроблено вибір між однією або декількома системами - норвезькою NASAMS, німецькою IRIS-T та французькою VL MICA", - йдеться у заяві.

Конкуренцію між SAMP/T і Patriot уважно відстежували - це стало першим тестом готовності Європи обмежити закупівлі зі США у відповідь на ненадійність Дональда Трампа. До того ж Копенгаген неодноразово ставав мішенню президента США через його погрози анексувати Гренландію.

Вибір Данії також є перемогою для Парижа, адже новопризначений прем'єр-міністр Себастьян Лекорню ще на посаді міністра збройних сил активно переконував інші європейські столиці, що SAMP/T нового покоління краща за Patriot.

"Системи були обрані на основі загальної оцінки оперативних, економічних і стратегічних чинників", - зазначило Міноборони Данії.

Загальні витрати, пов'язані з придбанням та експлуатацією наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони, оцінюються у 58 млрд крон (7,7 млрд євро).

У червні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани придбати наземні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес