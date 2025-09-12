Фінансові новини
12.09.25
13:48
Данія обрала франко-італійську систему ППО замість американської Patriot
12:37 12.09.2025 |
Данія обрала франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T замість американської Patriot, що стало великою перемогою для Парижа і ударом для президента США Дональда Трампа.
Про цей вибір, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони Данії у п'ятницю, 12 вересня.
"Збройні сили Данії створюють наземну систему протиповітряної оборони, здатну захищати цивільних, військові об'єкти та критичну інфраструктуру від загроз з повітря", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Данії.
"Для системи дальнього радіуса дії буде закуплено французько-італійську систему SAMP/T, а для систем середнього радіуса дії буде зроблено вибір між однією або декількома системами - норвезькою NASAMS, німецькою IRIS-T та французькою VL MICA", - йдеться у заяві.
Конкуренцію між SAMP/T і Patriot уважно відстежували - це стало першим тестом готовності Європи обмежити закупівлі зі США у відповідь на ненадійність Дональда Трампа. До того ж Копенгаген неодноразово ставав мішенню президента США через його погрози анексувати Гренландію.
Вибір Данії також є перемогою для Парижа, адже новопризначений прем'єр-міністр Себастьян Лекорню ще на посаді міністра збройних сил активно переконував інші європейські столиці, що SAMP/T нового покоління краща за Patriot.
"Системи були обрані на основі загальної оцінки оперативних, економічних і стратегічних чинників", - зазначило Міноборони Данії.
Загальні витрати, пов'язані з придбанням та експлуатацією наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони, оцінюються у 58 млрд крон (7,7 млрд євро).
У червні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани придбати наземні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії.
