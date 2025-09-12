Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенатори США представили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:17 12.09.2025 |
Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державою-спонсором тероризму через викрадених українських дітей.
Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".
Сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Емі Клобучар і Кеті Бріт у четвер представили новий законопроєкт, що має посилити тиск на Росію. Документ передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч дітей, яких, за словами України, було викрадено під час війни.
Наразі у США до держав-спонсорів тероризму віднесені лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. "У цей список важко потрапити. Але дозвольте сказати: Росія заслужила право бути в ньому", - заявив Грем.
"Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це і проголосувати, і ми хочемо розпочати процес уже зараз", - додав він.
Грем продовжує працювати над тим, щоб заручитися підтримкою Білого дому для свого окремого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який уже має понад 80 співавторів.
"Ми спробуємо відкрити ще один фронт проти Росії Путіна", - сказав Грем у четвер про новий документ.
"Росіяни вторглися в Україну і викрали, за нашими даними, 19 546 українських дітей, відірвавши їх від родин в Україні", - зазначив він.
"Яка правильна відповідь? Зробити щось із цим. Піднятися як світ і зробити так, щоб це стало абсолютно неприйнятним", - заявив сенатор.
Українська сторона ще з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.
Адміністрація попереднього президента Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.
Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвала Росію державою-спонсором терористичної групи Вагнера у 2023 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Міноборони Польщі уточнили, де поляки вчитимуться в українців збивати дрони
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
|Данія обрала франко-італійську систему ППО замість американської Patriot
|Сенатори США представили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
|Мексика підвищує мита на китайські авто до рекордних 50%
|Нова очільниця МЗС Британії приїхала в Київ з пакетом допомоги Україні й санкціями проти Росії
Бізнес
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters