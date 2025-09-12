Сенатори США представили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму

Двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державою-спонсором тероризму через викрадених українських дітей.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Емі Клобучар і Кеті Бріт у четвер представили новий законопроєкт, що має посилити тиск на Росію. Документ передбачає визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч дітей, яких, за словами України, було викрадено під час війни.

Наразі у США до держав-спонсорів тероризму віднесені лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. "У цей список важко потрапити. Але дозвольте сказати: Росія заслужила право бути в ньому", - заявив Грем.

"Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це і проголосувати, і ми хочемо розпочати процес уже зараз", - додав він.

Грем продовжує працювати над тим, щоб заручитися підтримкою Білого дому для свого окремого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який уже має понад 80 співавторів.

"Ми спробуємо відкрити ще один фронт проти Росії Путіна", - сказав Грем у четвер про новий документ.

"Росіяни вторглися в Україну і викрали, за нашими даними, 19 546 українських дітей, відірвавши їх від родин в Україні", - зазначив він.

"Яка правильна відповідь? Зробити щось із цим. Піднятися як світ і зробити так, щоб це стало абсолютно неприйнятним", - заявив сенатор.

Українська сторона ще з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.

Адміністрація попереднього президента Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвала Росію державою-спонсором терористичної групи Вагнера у 2023 році.