Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мексика підвищує мита на китайські авто до рекордних 50%

 

Уряд Мексики оголосив про підвищення мит на автомобілі з Китаю та інших азіатських країн до 50% у рамках масштабної реформи імпортних зборів. За словами уряду, це покликано "захистити робочі місця", а аналітики вважають - заспокоїти Сполучені Штати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство економіки повідомило, що нові заходи, які торкнуться товарів із кількох секторів, зокрема текстилю, сталі та автомобілебудування, охоплять імпорт на суму $52 млрд.

"Мита вже існують, - пояснив міністр економіки Марсело Ебрард, - Ми просто підвищимо їх до максимально дозволеного рівня. Без певного рівня захисту майже неможливо конкурувати".

Він додав, що крок спрямований на захист робочих місць, оскільки китайські автомобілі потрапляють на місцевий ринок "нижче референтних цін".

Китай рішуче виступив проти подібного тиску й обмежень "під різними приводами", заявив МЗС країни. У Пекіні закликали Мексику натомість разом працювати над глобальним економічним відновленням. "Ми будемо рішуче захищати власні права та інтереси залежно від ситуації", - наголосив представник Лінь Цзян/.

Мита торкнуться країн, які не мають угод про вільну торгівлю з Мексикою, зокрема Китаю, Південної Кореї, Індії, Індонезії, Росії, Таїланду та Туреччини. Загалом обмеження стосуватимуться 8,6% усього імпорту і, за оцінками, захистять 325 000 робочих місць у промисловості та виробництві.

Також план передбачає 35% мита на сталь, іграшки та мотоцикли, а на текстильні вироби - від 10% до 50%.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес