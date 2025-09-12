Мексика підвищує мита на китайські авто до рекордних 50%

Уряд Мексики оголосив про підвищення мит на автомобілі з Китаю та інших азіатських країн до 50% у рамках масштабної реформи імпортних зборів. За словами уряду, це покликано "захистити робочі місця", а аналітики вважають - заспокоїти Сполучені Штати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство економіки повідомило, що нові заходи, які торкнуться товарів із кількох секторів, зокрема текстилю, сталі та автомобілебудування, охоплять імпорт на суму $52 млрд.

"Мита вже існують, - пояснив міністр економіки Марсело Ебрард, - Ми просто підвищимо їх до максимально дозволеного рівня. Без певного рівня захисту майже неможливо конкурувати".

Він додав, що крок спрямований на захист робочих місць, оскільки китайські автомобілі потрапляють на місцевий ринок "нижче референтних цін".

Китай рішуче виступив проти подібного тиску й обмежень "під різними приводами", заявив МЗС країни. У Пекіні закликали Мексику натомість разом працювати над глобальним економічним відновленням. "Ми будемо рішуче захищати власні права та інтереси залежно від ситуації", - наголосив представник Лінь Цзян/.

Мита торкнуться країн, які не мають угод про вільну торгівлю з Мексикою, зокрема Китаю, Південної Кореї, Індії, Індонезії, Росії, Таїланду та Туреччини. Загалом обмеження стосуватимуться 8,6% усього імпорту і, за оцінками, захистять 325 000 робочих місць у промисловості та виробництві.

Також план передбачає 35% мита на сталь, іграшки та мотоцикли, а на текстильні вироби - від 10% до 50%.