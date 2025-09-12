Фінансові новини
Японія знизила стелю цін на нафту з РФ з $60 до $47,6 за барель
11:45 12.09.2025 |
Японія оголосила про розширення санкційного списку стосовно російських компаній і фізичних осіб і зниження стелі цін на російську нафту з 60$ до $47,6 за барель.
Згідно з повідомленням МЗС Японії, санкції запроваджують стосовно 52 російських організацій і 10 фізосіб, а також трьох компаній із Білорусі.
Зокрема, під санкції підпадають автозавод "Урал", "Брянський автомобільний завод", "Ремдизель", "Арзамаський машинобудівний завод", "Тульський збройовий завод", "Липецький механічний завод", НВО "Базальт", "Військово-промислова компанія" і низка інших організацій.
Обмеження на експорт запроваджено до російських Alfa Machinery Group і компанії "Внєшекостіл".
Санкції запроваджено стосовно гендиректора "Конструкторського бюро машинобудування" Сергія Пітікова, гендиректора "Тамбовського порохового заводу" Олексія Дубоносова та інших фізосіб.
До санкційних списків потрапили також три компанії з Сейшельських і Маршаллових островів, дев'ять компаній з ОАЕ, Туреччини та Китаю.
