Японія знизила стелю цін на нафту з РФ з $60 до $47,6 за барель

 

Японія оголосила про розширення санкційного списку стосовно російських компаній і фізичних осіб і зниження стелі цін на російську нафту з 60$ до $47,6 за барель.

Згідно з повідомленням МЗС Японії, санкції запроваджують стосовно 52 російських організацій і 10 фізосіб, а також трьох компаній із Білорусі.

Зокрема, під санкції підпадають автозавод "Урал", "Брянський автомобільний завод", "Ремдизель", "Арзамаський машинобудівний завод", "Тульський збройовий завод", "Липецький механічний завод", НВО "Базальт", "Військово-промислова компанія" і низка інших організацій.

Обмеження на експорт запроваджено до російських Alfa Machinery Group і компанії "Внєшекостіл".

Санкції запроваджено стосовно гендиректора "Конструкторського бюро машинобудування" Сергія Пітікова, гендиректора "Тамбовського порохового заводу" Олексія Дубоносова та інших фізосіб.

До санкційних списків потрапили також три компанії з Сейшельських і Маршаллових островів, дев'ять компаній з ОАЕ, Туреччини та Китаю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3150  0,05 0,11 41,3250  0,06 0,16
EUR 48,4600  0,10 0,21 48,4900  0,10 0,21

