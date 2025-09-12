Туск іронічно відреагував на слова Трампа про «помилковий» заліт дронів РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкинув припущення свого американського колеги Дональда Трампа про те, що російські дрони могли помилково порушити польський повітряний простір.

Про це Туск висловився у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Польщі іронічно написав, що "ми також хотіли б, щоб атака дронів на Польщу була помилкою". "Але це не так. І ми це знаємо", - додав він.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також заперечив Трампу, який допустив, що наліт російських дронів на Польщу міг бути "помилкою".

Напередодні глава Білого дому заявив, що порушення польського повітряного простору російськими дронами "можливо, було помилкою".

Посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.