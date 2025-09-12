Фінансові новини
- 12.09.25
- 11:27
RSS
мапа сайту
У Білорусі стартують спільні з РФ навчання «Запад-2025», які тривожать НАТО
10:13 12.09.2025 |
У Білорусі 12 вересня розпочинаються спільні стратегічні навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації "Запад-2025".
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне білоруське агентство БЕЛТА.
Навчання триватиме до 16 вересня і проходитиме на полігонах Республіки Білорусь і Російської Федерації.
"Мета навчання - відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави і готовності до відбиття можливої агресії", - йдеться у повідомленні.
Ключові аспекти підготовки, на яких зосереджене навчання: вдосконалення навичок командування і штабів в управлінні військами під час відбиття агресії, підвищення рівня взаємодії між органами управління та польового вишколу військовослужбовців, а також відпрацювання спільних дій з нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави.
"Запад-2025" - це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.
Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання.
Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня через військові навчання "Запад", причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.
Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".
