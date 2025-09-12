Фінансові новини
- |
- 12.09.25
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю
09:22 12.09.2025 |
Польща опівночі з четверга на п'ятницю замкнула всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, повідомив портал TVN24.
"Це пов'язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025", - сказано в повідомленні TVN24.
"Схоже, що всі, хто мав у цьому питанні сумніви, сьогодні однозначно визнають, що це було рішення адекватне потребам. Знаю, що для декого воно дорого коштуватиме, але безпека передусім", - цитує TVN24 заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у четвер.
На кордон з Білоруссю вирушив голова Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кєрвінський. Як пояснили у міністерстві припинення транскордонного руху запроваджується в обох напрямках і стосується автотранспорту і вантажних потягів. Заборона руху діятиме до скасування цього рішення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Туск іронічно відреагував на слова Трампа про «помилковий» заліт дронів РФ
|Сікорський заперечив Трампу, який допустив «помилку» Росії з дронами в Польщі
|У Білорусі стартують спільні з РФ навчання «Запад-2025», які тривожать НАТО
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю
|США вимагатимуть від країн «великої сімки» підвищення мит для Індії та Китаю
Бізнес
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY