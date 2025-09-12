США вимагатимуть від країн «великої сімки» підвищення мит для Індії та Китаю

Вашингтон має намір чинити тиск на країни G7, щоб переконати їх підвищити мита на товари з Китаю та Індії, які купують російську нафту, повідомляє в п'ятницю газета Financial Times.

"США чинитимуть тиск на країни G7, щоб вони різко підвищили мита стосовно Індії та Китаю через закупівлі російської нафти", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що на п'ятницю заплановано відеоконференцію міністрів фінансів "сімки", які обговорять пропозицію США.

Раніше Financial Times повідомляла про те, що президент США Дональд Трамп закликав ЄС запровадити 100% мита для Китаю та Індії, щоб чинити тиск на Росію.

Тепер Трамп "розширює межі своїх зусиль, включивши в них союзників з "великої сімки", пише газета.