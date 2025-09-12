Експрезидент Бразилії Болсонару за спробу перевороту дістав 27 років тюрми

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, визнаного винним у змові з метою військового перевороту, засудили на 27 років і три місяці ув'язнення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Четверо з п'яти суддів Верховного суду Бразилії проголосували за це рішення, визнавши Болсонару винним за всіма п'ятьма пунктами обвинувачення. А саме: планування державного перевороту; участь у збройній злочинній організації; спроба силою скасувати демократичний порядок Бразилії; вчинення насильницьких дій проти державних установ; заподіяння шкоди державному майну під час штурму урядових будівель його прихильниками 8 січня 2023 року.

За твердженням прокурорів, частиною змови було «можливе використання вибухівки, військової зброї або отрути для вбивства» обраного президента Луїса Лули да Сілви, віцепрезидента Жеральдо Алкміна та судді Верховного суду Александре де Мораеса, який контролював процес проти Болсонару.

Обвинувачення вважає, що після поразки на виборах 2022 року експрезидент намагався «скасувати результати, заохочуючи прихильників... мобілізуватися у Бразиліа (столиця країни - ред.), де вони штурмували три урядові будівлі 8 січня 2023 року».

Адвокати можуть подати апеляції на вирок, але після завершення всіх процедур він вважатиметься остаточним.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав рішення суду «несправедливим» і зазначив, що Сполучені Штати «відповідатимуть належним чином на це політичне переслідування». У відповідь МЗС Бразилії заявило, що країну не можна «залякати».