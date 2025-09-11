Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пентагон розпочав розгортання нової супутникової мережі для системи Golden Dome

Пентагон розпочав розгортання нової супутникової мережі для системи Golden Dome

 

Пентагон запустив перші 21 супутники нової мережі, яка стане основою для системи протиракетної оборони Golden Dome. Запуск відбувся 10 вересня 2025 року з бази Ванденберг у Каліфорнії на ракеті SpaceX Falcon 9. Про це пише Ars Technica.

Супутники, розроблені Space Development Agency (SDA), призначені для відстеження ракет і передачі даних у реальному часі через мережу Link 16. Вони працюватимуть на орбіті висотою 1000 км і стануть частиною констеляції з 154 супутників першого покоління (Tranche 1). До кінця 2026 року Пентагон планує запустити ще 133 супутники.

"Це перший випадок, коли космічний шар буде повністю інтегровано у наші бойові операції," - зазначив в.о. директора SDA ГП Сандху.

Супутники забезпечать зв'язок "за межами прямої видимості", дозволяючи, наприклад, передавати дані від Гаваїв до Гуаму. Вони також виявлятимуть балістичні та гіперзвукові ракети, які важко відстежувати старими системами.

Кожен супутник коштує 14-15 мільйонів доларів США, а загальна вартість Tranche 1 становить 3,1 мільярда доларів США. Супутники будуть розміщені таким чином, щоб втрата кількох супутників не вплинула на функціональність мережі. У 2027 році система забезпечить зв'язок і відстеження ракет у західній частині Тихого океану, що є ключовим для протидії загрозам з боку Китаю.

Golden Dome, ініційована указом президента Трампа у січні 2025 року, потребуватиме тисяч супутників для відстеження та перехоплення ракет. Конгрес виділив перші 25 мільярдів доларів США на проєкт, загальна вартість якого оцінюється у 175 мільярдів до 2028 року. Система SDA стане основою для цієї протиракетної оборони.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес