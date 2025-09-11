Пентагон розпочав розгортання нової супутникової мережі для системи Golden Dome

Пентагон запустив перші 21 супутники нової мережі, яка стане основою для системи протиракетної оборони Golden Dome. Запуск відбувся 10 вересня 2025 року з бази Ванденберг у Каліфорнії на ракеті SpaceX Falcon 9. Про це пише Ars Technica.

Супутники, розроблені Space Development Agency (SDA), призначені для відстеження ракет і передачі даних у реальному часі через мережу Link 16. Вони працюватимуть на орбіті висотою 1000 км і стануть частиною констеляції з 154 супутників першого покоління (Tranche 1). До кінця 2026 року Пентагон планує запустити ще 133 супутники.

"Це перший випадок, коли космічний шар буде повністю інтегровано у наші бойові операції," - зазначив в.о. директора SDA ГП Сандху.

Супутники забезпечать зв'язок "за межами прямої видимості", дозволяючи, наприклад, передавати дані від Гаваїв до Гуаму. Вони також виявлятимуть балістичні та гіперзвукові ракети, які важко відстежувати старими системами.

Кожен супутник коштує 14-15 мільйонів доларів США, а загальна вартість Tranche 1 становить 3,1 мільярда доларів США. Супутники будуть розміщені таким чином, щоб втрата кількох супутників не вплинула на функціональність мережі. У 2027 році система забезпечить зв'язок і відстеження ракет у західній частині Тихого океану, що є ключовим для протидії загрозам з боку Китаю.

Golden Dome, ініційована указом президента Трампа у січні 2025 року, потребуватиме тисяч супутників для відстеження та перехоплення ракет. Конгрес виділив перші 25 мільярдів доларів США на проєкт, загальна вартість якого оцінюється у 175 мільярдів до 2028 року. Система SDA стане основою для цієї протиракетної оборони.