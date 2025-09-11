Трамп передав листа Лукашенку: привітав з днем народження та «молиться» за його здоров'я

Заступник спецпосланця президента США Кіта Келлога Джон Коул прибув до Білорусі та передав самопроголошеному лідеру країну Олександру Лукашенку лист від Дональда Трампа. У ньому американський президент вітає його з пройдешнім днем народження.

Про це повідомив близький до глави Білорусі Telegram-канал «Пул Первого».

У листі Трамп пише, що разом зі своєю дружиною Меланією вони передають свої «найкращі побажання з нагоди вашого дня народження».

Американський президент також згадав нещодавню перемогу білоруської тенісистки Аріни Соболенко на турнірі US Open.

«Вона є найкращим з того, чим є ваша країна. І ми знаємо, що ви дуже пишаєтеся її досягненнями», - йдеться в листі Трампа.

Він додав, що «ми молимося за ваше здоров'я і добробут, а також за подальший прогрес у досягненні наших спільних цілей від імені народів США і Білорусі».

Джон Коул також відзначив те, що наприкінці листа президент США підписався лише своїм ім'ям, що він нібито робить дуже рідко. «Це особливий знак дружби», - сказав Коул.

Окрім листа, Коул також передав подарунок Олександру Лукашенку від Дональда Трампа - запонки із зображенням Білого дому.

Нагадаємо, 15 серпня, перед перемовинами з російським лідером володимиром путіним на Алясці, американський президент провів телефонну розмову з Лукашенком.

Сам Трамп назвав розмову «чудовою», а очільника Білорусі - «високоповажним президентом». За його словами, метою дзвінка було подякувати Лукашенку за звільнення 16 ув'язнених та обговорити звільнення ще 1300 в'язнів.

Тоді «Пул Первого» писав, що під час розмови Лукашенко запросив Трампа разом із сім'єю до Мінська й це запрошення «було прийнято».